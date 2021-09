Recuerdan impactante revelación de Vanessa Daroch a Lucila Vit

La conocida tarotista Vanessa Daroch, ha dado de qué hablar durante los últimos días debido a su reciente participación en Pero con Respeto, en donde incluso aseguró que sabe cómo va a morir.

“Sé que va a ser joven y, por lo que yo veía, es en un accidente de tránsito. Que es lo más probable, porque manejo mucho. Fue un sueño no sueño. Un ser que llegó y me mostró esta imagen, igual como pasar diapositivas. Yo estaba mucho mayor de la edad que tengo, pero no estaba anciana”, dijo.

“Después de eso se me empezó mucho a repetir un sueño en el que estaba de pie frente a dos muros (…) Atrás había un cementerio y en ese cementerio estaba mi lápida. Son cosas que yo entiendo, y al final lo tengo súper asumido porque yo sé que lo que viene después de esta vida es precioso“, agregó.

Daniel Fuenzalida recordó episodio con Vanessa Daroch y Lucila Vit

En Me Late, abordaron la participación de la tarotista en el programa conducido por Julio César Rodríguez. “Ella no siempre siente, sino que son ciertos momentos en los que percibe a un ser. Son cosas muy clave”, comentó Francisco Halzinki.

En medio de dicha conversación, Daniel Fuenzalida recordó una ocasión en la que la tarotista asistió a Me Late y sorprendió a Lucila Vit con la revelación de un cercano que ya había fallecido. Se trataba de su abuela, cuyos particulares detalles terminaron emocionando a la argentina en pantalla.

El momento fue mostrado en el programa de TV+, ante la advertencia del animador, quien reconoció que lo han enseñado varias veces pues data de hace cinco o seis años. “Lucila, tú no estás sola hoy día, tú andas con alguien que te acompaña con mucho cariño”, se le escuchó decir a Vanessa Daroch.

“Es una mujer que habla muy lentito, parece que tuviera dificultad para hablar porque me cuesta mucho entenderle, y me dice que tú estés tranquila porque aunque tú no pudiste despedirte, ella sí fue donde tú estabas (…) La señal que me da, es que se pasa un pañuelo por la nariz y tiene una bolsita como con dulces, como con alfajores“, agregó.

“Se pasa un pañuelo por la nariz y tiene una bolsita como con dulces”, dijo Daroch – TV+

“Ella camina contigo, como con un vestido con flores. Camina contigo de la mano, ella dice que nunca se va a separar de ti, que está muy orgullosa de ti. Cada vez que tú hablas ella aplaude (…) Ella me dice ‘acá me encontré con él’. Es un hijo, parece. Él está como atrás de ella, esperándola“, continuó Vanessa Daroch.

Al escuchar las palabras de la tarotista, Lucila Vit rompió en llanto. “Ay no, es mi tío. Es mi abuela. Siempre quise conectarme con ella, ella era como mi mamá. No lo puedo creer porque en verdad nunca creí mucho en estas cosas pero siempre tuve la duda. Mi abuela, ella siempre me pasaba un pañuelito por la nariz y perdió un hijo (…) Siempre andaba con una bolsita con alfajores”, dijo.