Vanessa Daroch asegura que sabe cómo va a morir: “Lo tengo súper asumido”

En un nuevo capítulo de Pero con Respeto, la tarotista Vanessa Daroch reveló a Julio César Rodríguez que sabe cómo morirá. Según explicó al animador, tuvo un sueño que le advirtió sobre aquel momento.

“Sé que va a ser joven y, por lo que yo veía, es en un accidente de tránsito. Que es lo más probable, porque manejo mucho. Fue un sueño no sueño. Un ser que llegó y me mostró esta imagen, igual como pasar diapositivas. Yo estaba mucho mayor de la edad que tengo, pero no estaba anciana”, señaló.

Vanessa Daroch comentó que “después de eso se me empezó mucho a repetir un sueño en el que estaba de pie frente a dos muros (…) Atrás había un cementerio y en ese cementerio estaba mi lápida. Son cosas que yo entiendo, y al final lo tengo súper asumido porque yo sé que lo que viene después de esta vida es precioso“.

La tarotista aseguró que sabe cómo va a morir – CHV

Consultada por los detalles de su revelación, la tarotista explicó: “Yo me veía como de 55 años. Pero vivo a concho. Da miedo. Se ha conversado. ‘Ay mamá’ (le dice su hijo). Incluso yo he visto mi funeral. Va a haber mucha gente a la que yo he ayudado en vida y muchas, muchas flores“.

Vanessa Daroch contó que uno de sus hijos tiene el mismo “don”

Ante el relato de la tarotista, Julio César Rodríguez le preguntó si uno de sus hijos tiene las mismas capacidades que ella. Vanessa Daroch respondió afirmativamente, señalando que su hijo mayor comparte dichas características con ella.

De acuerdo con sus palabras, hay ocasiones en las que el joven le pregunta si ha visto lo mismo que ella. Esto, en referencia a algunas presencias. “De repente estamos hablando y me dice ‘má, ¡lo viste?’. Pero yo no quiero que él se dedique a esto (…) porque no tienes vida al final. No por la gente que te busca, sino que por ‘los otros’. Te buscan constantemente, te están hablando constantemente”, aseguró.

“Es heavy. Tú puedes bloquear esto, pero nunca completamente”, indicó.