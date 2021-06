Vanessa Daroch sobre predicción de muerte en TVN: “No porque yo lo diga, alguien se va a morir”

El pasado miércoles, Vanessa Daroch estuvo como invitada en el programa Me Late Prime, en donde leyó las cartas a algunas figuras del espectáculo chileno como Amaro Gómez-Pablos y Raquel Argandoña. Momentos más tarde abordaron otros temas, y fue en ese contexto que Sergio Rojas le preguntó por la predicción que hizo en abril pasado, cuando señaló que moriría alguien muy importante en TVN.

“Me llegó algo recién. Ahora, pronto. Una semana y media o dos semanas como máximo. Muere alguien muy importante en TVN, y que es conocido. Veo una muerte. Es hombre. Es conocido”, dijo en el programa de YouTube de Pamela Díaz.

“Mucho se habló de una predicción que tú hiciste de que alguien podía fallecer. Eso ya debería haber pasado. Tú dijiste ‘qué bueno que me equivoqué, o me puedo equivocar’. ¿Qué pasa con esas cosas?”, le preguntó el periodista en el espacio de TV+.

“Ojalá me equivoque…”, señaló la tarotista. “Porque eso fue muy potente, tu aseveración. ¿Qué pasa ahí?”, insistió el comunicador, a lo que Vanessa Daroch respondió: “Convengamos en que todos los días muere gente, más ahora. Lo que yo vi fue a una persona, importante, que me llamó mucho la atención que iba a fallecer. Salió Vasco Moulian a decir que ‘cómo yo iba a decir esto, que andaban todos asustados’. ¿Para qué? Por último que no me crea”.

“Pero era dar esa información. Lo dije al aire también en mi programa de que no porque yo lo diga, alguien se va a morir. No estoy mandando a que alguien se muera. Estoy diciendo que alguien se va a morir que va a ser muy importante, que lo veía hombre, que había tenido relación en cierta forma…”, explicó.

Vanessa Daroch en Me Late Prime – TV+

Ante las dudas, Sergio Rojas preguntó: “¿Y eso después se disipa? Por ejemplo, si tú lo ves ahora, ¿eso desaparece?”. “No“, contestó la tarotista. “O sea, sí puede suceder”, dijo Daniel Fuenzalida. “De todas maneras”, señaló Daroch.

Sergio Rojas planteó sus dudas a Vanessa Daroch

En medio de la conversación, Sergio Rojas le preguntó a la tarotista si las predicciones quedaban inválidas al no cumplirse en los plazos indicados. Vanessa Daroch explicó que “depende”. “Si yo doy una predicción, que me ha pasado, nadie es perfecto, doy una predicción sobre algo, al aire, en un programa. Si di fecha y pasó esa fecha, ya no se cumple. Ahora, si pasó mucha fecha, si digo de aquí a noviembre viene este terremoto, y está en los primeros días de diciembre, está dentro de la predicción”, dijo.

“No puedo decir ‘tiembla hoy día’ o ‘hace cinco años dije que iba a temblar’, porque eso no sirve”, agregó, a lo que Daniel Fuenzalida aportó: “Tiene que ser en los tiempos aproximados. Porque además tú te puedes equivocar en decir dos semanas, y eso puede ocurrir en cuatro o en seis, ¿no es cierto? Es un tiempo más o menos acorde, tanto para ese tipo de anuncios como para un temblor, un terremoto, lo que tú dices”.