Kathy Contreras alza la voz tras críticas por comer su placenta: “Vive y deja vivir”

Hace una semana, Kathy Contreras compartió desconocidos registros de su periodo post parto. Se trata de fotografías y videos en los que aparecía participando de una “ceremonia de inicio” para transformar su placenta.

El material fue compartido por la matrona de la ex Calle 7, y luego replicado por la modelo en su cuenta de Instagram. Según explicó la profesional, “se hizo una pequeña ceremonia de inicio para transformar la placenta que alimentó y oxigenó a @selvaconsciente dentro de la matriz de su maravillosa madre”.

Kathy Contreras bebió parte de su placenta – Instagram

“La primera foto es batido de placenta con frutos rojos, las siguientes dos Selvita modelando junto a su guardiana personal (placentita), y luego Katty reconociendo su placenta junto a la Domi”, agregó la matrona, quien además compartió una fotografía de la modelo consumiendo su placenta.

Kathy Contreras recibió críticas y respondió en redes sociales

El gesto de Kathy Contreras recibió una serie de críticas en torno al proceso que vivió junto a su hija, su pareja y su equipo. Algunos la juzgaron por “exponer” a su hija, mientras que otros cuestionaron su interés por mostrar un proceso tan personal.

Sin embargo, la modelo respondió a través de la misma plataforma con un descargo en torno al tema. “Les digo algo… Recién ayer me di cuenta que se formo polémica con lo de que me había comido la placenta jajaja. Sólo decir que me da risa tanta gente preocupada del resto”, dijo.

“Sólo diré: vive, deja vivir y déjate vivir, ¡pero en serio! Déjate [email protected] con tus juicios internos para no juzgar al resto”, agregó en el breve texto que recibió apoyo por parte de sus seguidores.

“Tranquila no hagas caso a las tonteras que digan sigue viviendo tu vida”, “Se ríen por que comes algo que fue parte de ti“, “La gente le teme o se burla de las cosas que no saben… La placenta tiene un millón de beneficios sobre todo en el post parto“, y “La gente habla desde la pura ignorancia“, fueron parte de los comentarios.