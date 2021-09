¿Se parecen? Doble de Tokio en La Casa de Papel sorprende con su parecido

Úrsula Corberó mejor conocida como Tokio en La Casa de Papel se convirtió en uno de los personajes favoritos de la serie española.

Sin embargo, no siempre era ella la que estaba puesta en escena, Carolina Barral, actriz y especialista de televisión, se encargó de ser la doble de acción de la catalana.

Barral se encargó de algunas de las secuencias más complicadas durante el rodaje de la producción.

Luego del estreno de la quinta temporada de LCDP, Carolina publicó en su Instagram algunas fotografías junto a Corberó en donde aparecen con los respectivos monos rojos y las máscaras de Dalí.

“Sin palabras me hallo para agradecerte cómo me acogiste y todo lo que aprendí de ti. Grande, Ursu, muy grande”, escribió, a lo que Tokio respondió con “Guapa, preciosa. ¡Gracias a ti siempre!”.

En su cuenta se pueden ver distintas fotografías de los momentos de su participación y junto al elenco.

La actriz no solo estuvo presente en la última temporada sino también durante la tercera y cuarta temporada.

“Gracias por hacerme sentir como en casa, por arroparme y acogerme. En ningún momento me sentí una extraña. Quisiera dar las gracias en especial a Úrsula Corberó por haber hecho que trabajar a su lado siempre haya sido un tremendo goce. Me diste la oportunidad de crecer a tu lado y me has regalado momentos únicos en mi vida profesional y personal. Así que, de todo corazón, gracias”, expresó en julio de 2019.