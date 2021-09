Mira qué pasó con Julia Stiles protagonista de “10 cosas que odio de ti”

Para época dorada de Hollywood, la actriz Julia Stiles era toda una referencia, pues desde muy joven logró conquistar a la gran pantalla tras sus impecables interpretaciones.

Pero cuando su carrera estaba tomando más auge, la protagonista de “10 cosas que odio de ti” hizo un stop en la actuación y en el mundo del espectáculo, pues ella quería culminas sus estudios universitarios.

Y aunque muchos esperaban un pronto regreso, el tiempo pasó y solo quedó el recuerdo de sus buenas actuaciones que al parecer retomará muy pronto, porque considera que ahora le resulta más fácil encontrar un personaje que se ajuste a su edad y personalidad.

Mira qué pasó con Julia Stile, la protagonista de “10 cosas que odio de ti”

Quizás para las nuevas generaciones su nombre no sea una referencia, pero para quienes aman los clásicos, sí, pues esta actriz logró estar en importantes producciones como Hamlet y Pasión y Baile.

Ahí no solo destacó por su belleza, sino por la capacidad que tenía para transmitir emociones, sensaciones y todas lo que fuera capaz con tal de marcar la diferencia dentro de las tramas.

Luego de ello, su imagen y reputación fue adquiriendo tanta relevancia que la, en ese entonces adolescente, optó por ser muy selectiva con los papeles que iba adquiriendo, ya que no quería perder el respeto y admiración de su audiencia.

Después se tomó el descanso en el que ha dejado un gran vacío, pero que promete reemplazar por todo lo alto, pues aunque no se ha revelado de qué trata, sí se sabe que será impactante e inolvidable.

Sin embargo, para quienes le han seguido los pasos desde sus inicios recuerdan que Julia Stiles comenzó su carrera desde hace ya varios años incluso siendo una niña.

Un claro ejemplo de ello es que en 1993 formó parte de una producción infantil repleta de terror llamada Ghostwriter. Ahí hizo gala de su histrionismo, tanto que luego de ello casi obtiene el papel que le fue asignado a Kirsten Dunts en la afamada “Entrevista con el vampiro”.

Y aunque esto no la detuvo para seguir enfocada en su carrera, sí le generó decepción y ahí es cuando decide ser cada vez más selectiva con los roles que le tocaba asumir.

Sin embargo, para los más críticos el papel que la sacó del anonimato lo realizó en 1996 con la película I Love you, I Love you not. Luego de ello protagonizó “10 cosas que odio de ti” generando un “boom” en la industria estadounidense que la llevó a aceptar, breves, pero significativas participaciones en la serie The 60s, la película La sonrisa de Mona Lisa, la trilogía Bourne, así como Dexter.

Una referencia de belleza y estilo

La actriz también se ha caracterizado por llevar una vida muy privada y alejada de las redes sociales, tanto que trata de evadir todo tipo de paparazzi o lente que muestre su realidad con la que pueden luego generar ingresos a través de la prensa rosa.

Aún así, es inevitable no admirar su estilo muy sencillo, pero muy vanguardista con el que inspira a otras chicas a lucir como ella.

Y es que lo que sí ha demostrado es que ama a su familia, la cuida y sobre todo la educa lejos del ámbito artístico, pues considera que eso podría robarles la paz que ella tanto les ha inculcado.

También Julia Stiles pertenece a es grupo de mujeres que pese al paso de los años lucen intactas, regias y siempre dispuestas a marcar tendencia con mucha naturalidad y sin tanta pose de divismo. Con esto ha logrado cautivar a sus fieles seguidores que esperan su pronto regreso.

