Escapes de ensueño, looks exquisitos. Perfectos envoltorios de crímenes, relaciones familiares conflictivas, manipulación y negocios, así como vidas no tan santas. Riviera: una pasarela de glamour, crimen y diseñadores internacionales

Eso es Riviera, la glamorosa serie de Fox Premium creada por Neil Jordan, en la que Georgina Clios, interpretada por Julia Stiles, debe lidiar con los manejos de su nueva familia, con su pasado y con sus propias acciones. En esta temporada, Georgina ya no usa el apellido de su esposo, sino que se ha reinventado como Georgina Ryland, una famosa restauradora de obras de arte, asociada con Gabriel Hirsch (Rupert Graves).

Georgina, ahora Georgina Ryland, interpretada por Julia Stiles, usando un Gucci vintage. - Disney

Esta vez, Georgina, ya más fuerte y con las riendas de su propio destino, tendrá que volver a St. Tropez, pero también recorrerá Venecia y Argentina para enfrentar los conflictos que se presentan en una temporada que deleita a los espectadores con exquisitos vestidos de marcas como Gucci, Roland Mouret, Elie Saab, Giles Deacon y Tom Ford, entre otras.

Creando un ambiente

Rebecca Hale fue quien recreó el ambiente de esta temporada. Hale tuvo que pensar en lo que evocaban las ciudades de la nueva temporada. Esto le dio inspiración para crear el vestuario con muchas piezas vintage, pero que debían ir en consonancia con lo que el lugar transmitía.

“Pensé que cada país se beneficiaría de una paleta de colores diferente. Venecia es única arquitectónica e históricamente, con hermosos edificios de terracota y su luz dorada. Por otro lado, con St. Tropez siempre recuerdo a Brigitte Bardot, con ese boho chic francés con una luz mucho más áspera. Ahora, el estilo Riviera tiene un look definido. Los franceses son siempre muy chic y son minimalistas al vestirse. Luego tienes la afluencia de rusos, británicos e italianos. Los italianos son realmente elegantes, los británicos generalmente se ven magníficos y ahí tienes al hombre arquetípico con sus pantalones rojos y su sombrero Panamá. Los rusos, por otro lado, son exuberancia al estilo Versace. Ahora bien, el estilo veneciano es generalmente bastante clásico: les gustan los colores fuertes, pero su mood es bastante conservador, sin embargo su gusto es impecable. Los hombres son pavos reales: me encantaron todos los taxistas acuáticos con sus pantalones cortos blancos y polos azul claro. Al ver eso y otros detalles, pensé que en Venecia no hay nada que falle”, contó Hale.

Una protagonista más fuerte y más sofisticada

Georgina poco a poco va asumiendo su identidad aventurera y poderosa, pero a través de vestidos increíbles. Lejos de la paleta de otras temporadas, usa colores más fuertes y es más arriesgada en sus estilismos. Así lo reflejó la diseñadora: “Georgina es ahora una mujer empoderada que se había liberado de los grilletes de su matrimonio anterior. Está surgiendo una nueva generación de mujeres en el mundo. Las mujeres están evolucionando hacia una nueva era en la que pueden entrar en una habitación y sentirse independientes, verse bien, no tener miedo de su sexualidad, ser solteras, irse de vacaciones solas, comer en un restaurante por su cuenta. Simplemente son ellas mismas y no están detrás de un hombre. Por eso, ella ahora disfruta su individualidad y su personaje representa esto. Es un nuevo tipo de heroína y siempre aboga por la igualdad y lo que es correcto. Así que no tiene miedo de entrar en una habitación y verse sexy, pero también independiente, lo cual es muy importante, creo. Así que quería que se viera un poco más fuerte y más gráfica. Mi favorito fue el vestido de apertura que usó cuando llegó a Venecia, hecho por Gucci. Me recordó al estilo barroco. Funcionó de maravilla, porque trascendió de la noche al día. Fue una pieza muy poderosa”, expresó Hale.

Refinando a una socialité

Hay un ícono de moda por sí mismo en la serie: Poppy Delevingne, quien interpreta a Daphne Al-Qadar, socialité británica. Hale quería cambiar su estilo y alejarse de los clichés del boho chic.

“Ella es el tipo de mujer que viaja entre Londres y Francia, así que quería mezclar algo británico con la moda internacional. Descubrimos a la increíble diseñadora colombiana Silvia Tcherassi, que hace ropa extraordinaria y usa colores ácidos. Uno de los primeros atuendos que usamos fue el suyo y otro de Ashish. También compré Ralph Lauren vintage de los años 90, y un fabuloso kaftan de Tom Ford, que se lo pusimos con tacones vintage y nada debajo” explicó, remarcando así la sofisticación innata de la actriz.

Elegancia masculina

Si bien muchos personajes masculinos usan trajes, hay creadores variados que usó Hale para diferenciar a los personajes. Para eso usó piezas de Loro Piana, Ralph Lauren y Cifonelli, así como Gucci, Diesel y Endless Joy, entre otras.

Elecciones vintage

“No me siento atada a la idea de que uno tiene que usar una pieza porque es actual. StellaMcCartney defiende el concepto de gastar más en una hermosa pieza que dura en lugar de comprar mucha ropa que solo usas un par de veces. No hay nada de malo en llevar algo de hace dos o diez años. Es lo que más te convenga. Si todavía te hace sentir bien y te gusta, ¿por qué no?”, se refiere la diseñadora a la ropa vintage que ha usado en la serie.

Por eso usó piezas vintage para Poppy Delevingne, y también lo es el vestido Gucci que usa Julia Stiles en el primer capítulo.