Este es el video viral de Kate Walsh que molestó a Ellen Pompeo

Cada vez falta menos para el estreno de Greys Anatomy, por eso es muy común ver a estrellas como Kate Walsh y la misma Ellen Pompeo muy activas en sus redes posteando las más divertidas escenas o momentos tras cámaras de esta producción que regresa el 30 de septiembre.

Sin embargo, hubo un video que molestó enormemente a la jefa de cirugía del Grey Sloan Memorial Hospital y fue grabado por una de las figuras que regresa a este drama médico por todo lo alto.

Se trata de un material casero que se hizo viral y fue grabado por Kate quien mientras se bajaba de su carro no pudo evitar el mostrar a sus mascotas durmiendo de una forma muy particular.

Aunque en la serie Meredith y Addison no son las mejores amigas, ya que siempre se han mostrado como las eternas rivales, en la vida real al parecer sí coinciden en gustos, salidas y hasta en interacciones por redes sociales.

Esto se evidenció una vez que Kate publicara el video que se hizo viral en el que aparecen su perro y su gato durmiendo en la parte trasera de su auto. Aquí el canino tiene su boca abierta en la que encaja perfectamente el rostro del felino.

Esto le pareció muy gracioso a la actriz quien no dudó en posteralo y recibir cientos de comentarios entre los que destacaba el asombro por la manera en la dormían sus mascotas.

Y quien no faltó en esta interacción fue Pompeo quien se molestó ante esta acción que calificó de asombrosa y peligrosa. Por lo que no dudó en escribir: “¡Dios mío, esto es una locura!”.

A esta reacción se le sumó el mismo Patrick Dempsey y los fans quienes al principio pensaron que era una locura al igual que Ellen, pero luego se dieron cuenta que se trataba de algo momentáneo e ideal para difundir en las redes.

Pero al parecer para la jefa de cirugía en la serie médica esto fue un juego de mal gusto, pues considera que este tipo de acciones no deben replicarse en las redes sociales, porque le dan ideas a otros para fomentar acciones menos controlables como esta.

Aún así, todo quedó solo en ese instante en el que Pompeo no pudo evitar expresar un comentario desde su punto de vista maternal y de defensora de los animales, ya que ella siempre ha estado inmersa en actividades en pro de la protección o cuidado de estos nobles seres.

Ellen y Kate

Pese a lo expuesto con esta publicación, estas dos figuras claves de Greys Anatomy poseen una fanaticada siempre dispuesta a defenderlas y a ser fiel a sus ideales, por eso no es de extrañar que esta imagen se convirtiera en un fenómeno viral, pues desde que se conoció el regreso de Addison Montgomery no ha dejado de ser tendencia.

Y es que su espontaneidad y su enérgica personalidad siempre han sido claves para cautivar al público, mismo fenómeno que sucede con Pompeo a quienes defiende por todo lo alto ante las acusaciones o señalamientos que hagan en su contra.

Por eso, no es de extrañar que ante esta situación los fans debatieran en quién hacía lo correcto y quién no. Y aunque no hubo mediadores, esto sirvió para divertir un rato a la audiencia que está a la espera del estreno de la temporada 18 que promete muchas sorpresas.

