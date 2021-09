Selena Gomez muestra su orgullo mexicano en este documental

Selena Gomez Met Gala 2021 se ha vuelto tendencia una vez que se notó su ausencia en esta importante celebración, pues ella era una de las figuras que no solía perderse ese tan irreverente evento.

Los rumores han apuntando a que esta vez no quería tropezarse con su ex Justin Bieber quien estaría acompañado por su actual esposa Hailey Baldwin. Cierto o no, todos pudieron apreciar como esta cantante y actriz no asistió a la gala en la que en otras oportunidades desfilaba con su particular glamour por la alfombra roja del Museo Metropolitano de Nueva York.

Pero lo que sí ha generado buenos comentarios de parte de su fiel fanaticada es que tras celebrarse la Independencia de México el 15 de septiembre, Selena hizo una importante revelación en la que demuestra con orgullo su ascendencia mexicana.

Selena Gomez Met Gala 2021 muestra su orgullo mexicano en documental

Para que no quede duda de ello, la exchica Disney estrenó el documental en el que habla de forma más extensa sobre sus raíces. El material que está dispuesto en su canal de YouTube y que lleva por nombre Selena Gomez: Artist Spotlight Stories es un claro ejemplo de ello.

Aquí la estrella juvenil habla sobre cómo su familia migró a Estados Unidos para obtener un futuro más próspero. Por ello, a través de un comunicado. no dudó en revelar la importancia de este material.

“En vivo ahora en su canal oficial de YouTube, Selena Gomez: Artist Spotlight Stories arroja una luz sobre el profundo amor y orgullo de la estrella como mujer mexicana, revelando la experiencia de su familia al emigrar a los Estados Unidos, la primera vez que se dio cuenta del impacto que estaba teniendo en otras jóvenes latinas, y su esperanza en la vida de seguir siendo un buen modelo a seguir y una buena persona”, dijo.

Por si fuera poco a través de este mini documental ella cuenta parte de cómo su familia vivió este proceso de ser migrantes mexicanos que se refugiaron en Estados Unidos para salir adelante y cómo poco a poco fueron encontraron un lugar en el que podían avanzar en sus vidas.

También contó la anécdota del por qué su padre eligió su nombre. Y es que él era un fiel fan de Selena Quintanilla a quien aún le profesa mucha admiración por sus logros y cómo también salió adelante pese a las adversidades que se le fueron presentando en la vida.

Revelaciones de Selena Gomez

Junto con este lanzamiento hizo una importante declaración para la comunidad latina que actualmente presenta tantos conflictos sociales en los que predomina la discriminación en todos los ámbitos.

“Si pudiera hablar con la comunidad latina, diría: ‘Siéntete orgulloso de quién eres. Debes estar exactamente donde debes estar, sin importar cómo se vea, sea lo que sea. No dejes de intentarlo‘”.

Este mensaje llegó al corazón de quienes se han tenido que movilizar para conseguir un futuro más idóneo para sus familias, además es un llamado a la toma de conciencia para quienes señalan a los latinos y los rechazan de acuerdo al destino del que provengan o por hacerlos sentir inferiores.

Con esto, una vez más Selena Gomez dicta cátedra madurez y de entendimiento o raciocinio entre quienes buscan siempre generar conflictos ante las duras realidades que enfrenta el mundo ahora más con esta situación de la pandemia por Covid-19.

Por si fuera poco, deja claro que está consciente de todos los esfuerzos que ha hecho su familia desde su llegada a la Estados Unidos. Por eso la mejor manera que tiene de agradecerlo en estos días de la celebración de la Independencia Mexicana es a través del estreno de este material en el que se muestra aún más sincera y cercana con quienes también han vivido esta realidad.

Además reitera su mensaje de unión y de constancia, así como disciplina que todo mexicano o latino debe asumir para salir adelante en cualquier parte del mundo.

