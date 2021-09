Rocío Marengo explotó contra su pareja en pantalla: “Estoy harta, repodrida”

Un llamativo momento fue el que protagonizó Rocío Marengo en un nuevo capítulo de ShowMatch, cuando estalló contra su pareja Eduardo Fort, con quien se encuentra en una relación desde hace ocho años.

El hecho ocurrió luego de su presentación en el programa de El Trece, cuando rompió en llanto luego de recibir su calificación. Consultada por los motivos de su reacción, la argentina explicó que estaba contenta por participar en el espacio y los reconocimientos a su trabajo.

“Estoy feliz de estar acá, pero dándolo todo, exponiéndonos mucho a lesiones, y bueno, me emociona que reconozcan que uno trata de darlo todo”, dijo, según consigna La Nación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que pidió nuevamente el micrófono para explicar las verdaderas razones de su malestar.

Rocío Marengo emitió descargo contra su pareja – El Trece

“Capaz que no entienden. La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación, y está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme“, señaló.

El descargo de Rocío Marengo

Rocío Marengo continuó emitiendo sus descargos en conversación con Marcelo Tinelli. “Estoy harta, repodrida. Ocho años que estoy al lado de él bancando a la ex, que me salió a put… por todos lados, a tratarme de prostituta”, señaló, visiblemente emocionada.

“Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme, que le da vergüenza, que me mintió. Me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir, y se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a darse la vacuna y no es capaz de venir”, agregó, haciendo un llamado a su pareja.

“Eduardo Fort, hacete cargo, tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco, yo estoy hasta acá“, remarcó. “No hago más que remar en mi vida sola (…) Él como hombre se tiene que poner los pantalones. Ocho años te banqué Eduardo, estoy hasta acá de tus bol… pesadas, no lo merezco”, continuó la argentina, quien hace unos días sufrió una aparatosa caída durante uno de los ensayos.

Rocío Marengo y Eduardo Fort – Instagram

Finalmente, tomó el micrófono para referirse al momento que enfrenta junto a su pareja. “Él por mensaje, feliz, enamorado, y le pedí que por favor esté parado acá, y nada, no alcanza con un ‘te amo’, también hay que demostrarlo“, dijo.