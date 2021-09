Grettell Valdés vive su propia novela tras petición de divorcio y condena de su esposo

Una historia sacada de telenovela le ha tocado vivir los últimos años a Grettell Valdéz tras la condena judicial impuesta a su esposo Lionel Clerc.

A los problemas legales de la pareja se sumó el pedido de divorcio que le hizo el empresario a la actriz, debido a su situación legal y la separación que enfrentan.

Grettel se encuentra en México mientras que Lionel está en Suiza pagando la condena que enfrenta por robo y fraude.

Grettel y Lionel se casaron en 2018, sin embargo, en 2020 salió a relucir los problemas legales que enfrenta el también modelo.

El empresario tuvo dos opciones en el juzgado: pagar más de cuatro millones de pesos trabajando o cumplir una condena de año y medio en prisión y optó por la primera opción.

Ante su situación decidió pedirle el divorcio a la mexicana para dejarla rehacer su vida pues el permanecerá cinco años más en Suiza.

“Leo le hizo una propuesta con la cual Grettel quedó aún más dolida. Le propuso darle el divorcio y su libertad para que pueda rehacer su vida, obvio, esto no le gusto, ya que aunque sabe que lo hace por amor, ella ya no ve su vida sin él porque lo ama, dijo una fuente a la revista TVNotas.

Grettell Valdés se negaría rotundamente, pese a que el suizo le propuso separarse y reunirse de nuevo, en caso de que ambos estén solteros cuando él logre resolver su situación legal.

La artista sabía la situación de su esposo al casarse y en aquel entonces mencionó que estaba intentando enmendar su error y se habría negado a darle el divorcio pues lo acompañará en todo momento.

“La acción de Leo es muy noble, pues ya no quiere verla sufrir, ni saber que se siente tan sola, solo le importa su felicidad: también le dijo que cuando el termine de arreglar su problema en Suiza y regrese, pueden retomar su relación si ella sigue soltera, él no quiere que ella se sienta atada a alguien que no tendrá cerca tanto tiempo, comentó.