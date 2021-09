Fran Reyes contó su experiencia tras terminar lactancia de su hija: “No lograba descansar”

El pasado 28 de agosto, la periodista Fran Reyes celebró el primer cumpleaños de su hija Amalia, quien nació fruto de su relación con el preparador físico Pablo Ortiz. “¡Hoy cumples un añito de vida hija mía! Te amo como nunca imaginé en mi vida. ¡Eres mi tesoro!“, escribió junto a un video compuesto por fotografías de la pequeña.

Ahora, la integrante del matinal Mucho Gusto vive un nuevo proceso junto a su hija, pues decidió terminar su lactancia materna hace algunos días. Así lo reveló mediante una publicación, en la que entregó detalles sobre su experiencia para compartirla con otras mamás.

“Me han pedido mucho compartir mi experiencia con el destete, sé que muchas lo desean y están en un proceso similar al mío”, señaló, asegurando que su primer paso fue convencerse. “Aún no lo estoy y sinceramente nunca lo iba a estar, pero no lograba descansar. Amalia despertaba a las 4 am y hay días que me levanto a las 5:30″.

De acuerdo con su testimonio, el sábado fue su primera noche sin dar pecho. “Esa noche Amalia durmió con mi mamá y yo en la habitación de al lado. La condición era que si lloraba mucho, retrocedíamos, no fue así, por lo tanto repetimos lo mismo la noche siguiente, pero esta vez, yo dormí con ella (no la hice dormir)”, contó.

Fran Reyes terminó lactancia de su hija Amalia – Instagram

Fran Reyes explicó que su tía le recomendó aplicarse alguna sustancia para bloquear su olor y desincentivar la toma de pecho de su hija. “Me puse mostaza, poco convencida, ¡pero resultó! (siempre pensé que esto era para que lo probara y lo encontraba cruel, pero no era así, es solo para bloquear). Durmió toda la noche y ambas descansamos”, señaló.

Fran Reyes: “Sigo angustiada”

De acuerdo con la periodista, la prueba de fuego ocurrió el pasado martes, cuando la hizo dormir con mamadera. “Me puse a su lado como lo hacíamos siempre y se quedó dormida mirándome, sin llanto ni sufrimiento. Le canté, lloré y me di cuenta que ya olvidó eso que amaba tanto, le expliqué lo que pasaba y me hizo entender que era el momento de ambas”, dijo.

Respecto a sus sensaciones en medio del proceso, la periodista del Mucho Gusto comentó: “Sigo angustiada y con mil emociones por minuto, sé que mi Pablote también, pero Amalia tiene la capacidad única de hacerlo todo más fácil”.

“El destete tiene otra complejidad y es que tu cuerpo sigue produciendo leche, por ende tienes que sacarte. Yo nunca fui buena para eso, pero con compresas calientes y bajo la ducha lo he logrado”, agregó, indicando que compró pastillas para terminar con la producción de leche. “Me costó mucho tomarlas, porque con esa pastilla no hay vuelta atrás“, señaló al respecto, revelando de paso que su precio es muy elevado.

Finalmente, Fran Reyes agradeció a su madre por acompañarla en el término de su lactancia y reflexionó sobre su nueva etapa junto a su hija. “Se vienen tantas cosas… Lo que me consuela es que me despido de una parte, pero me queda toda una vida para disfrutar otros miles de procesos hermosos con mi pequeña“, destacó.