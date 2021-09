A los 40 mereces una amistad que te impulse a seguir teniendo grandes ambiciones

Las amigas son una parte importante de la vida pero no todas están dispuestas a quedarse. Especialmente cuando llegas a cierta edad, te das cuenta de cómo cada quien ha ido tomando caminos diferentes en los que nada es como cuando eras pequeña.

La sociedad nos han hecho creer que debemos estar rodeadas de muchas personas para sentirnos plenas cuando lo que debemos aprender es a hacer conexiones de calidad, no importar si es con una o dos personas.

Conforme crecemos, aprendemos que no todas las personas ofrecen una amistad de verdad y que una amiga no es la que está únicamente en los buenos momentos sino también en los peores.

Drew Barrymore y Cameron Diaz han sido un gran ejemplo de lo que es una amistad verdadera. Las actrices son amigas desde hace muchos años y ambas han sido un pilar esencial en la vida de la otra para superar las adversidades de la vida.

Todos recordamos a Drew y Cameron por ser parte del trío de Los Ángeles de Charlie pero su amistad ha rebasado la pantalla, convirtiéndose en algo a lo que podríamos aspirar

Especialmente ahora que han sido tiempos difíciles, ellas nos recuerdan que cuando te rodeas de las personas correctas, eres capaz de salir adelante con gran fuerza.

Somos más poderosas cuando nos apoyamos entre nosotras

Cuando llegamos a los 40, la sociedad nos hace creer que ya no somos tan fuertes como antes y que aquello que no hicimos en “nuestros buenos años”, ya no lo podremos hacer ahora.

Pero ni a los 30, ni a los 40 ni a los 50 o 60 debemos dejar de hacer cosas para encajar en lo que todos esperan. No hay una edad definitiva para ir tras lo que te hace feliz y qué mejor que hacerlo acompañada de tu gran confidente.

Nuestras amistades van cambiando con los años pero eso no significa que no merezcas rodearte de personas que te impulse a seguir teniendo grandes ambiciones

Drew Barrymore llegó a decir que Cameron ha sido como una hermana con la que siempre se divierte pero que también fue una pieza clave en su vida cuando se encontraba en su peor momento.

“Cameron y yo somos como hermanas, tenemos una relación casi fraternal que se fraguó hace muchos años y que sigue viva con la misma intensidad de siempre. A veces seguimos comportándonos como adolescentes cuando estamos juntas, vivimos alocadas aventuras y nos comportamos como dos niñas traviesas”, dijo para la revista Life & Style.

Una verdadera amiga es aquella que te hace sentir que mereces amor y apoyo, no solo como tu mejor yo, pero también como tu peor yo.

En 2016, Cameron se mantuvo cerca de Drew cuando ésta se divorció de Will Kopelman, después de casi cuatro años de matrimonio. Del mismo modo, la actriz ha estado con Diaz en su proceso para convertirse en madre.

Sin importar la distancia, ellas se han mantenido unidas, especialmente porque han compartido los cambiaos que llegan con los 40s.

Una verdadera amiga te impulsará a seguir teniendo grandes ambiciones

No importa lo que los demás digan sobre lo que debemos hacer a cierta edad, siempre habrá una persona que te recuerde que se vale seguir soñando y cumpliendo metas.

Quizá ambas actrices se alejaron de la pantalla grande pero no dejaron de tener grandes ambiciones.

Mientras que Cameron decidió emprender su propio negocio de vinos llamado “Avaline”, Drew lo hizo con sus propias marcas de cosméticos hasta muebles para el hogar. No es extraño que ambas plasmen mensajes de amor y apoyo en los asuntos de la otra pues saben los poderosas que son cuando se acompañan.

