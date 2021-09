Simone Biles prueba el poder de decretar tus sueños para hacerlos realidad

Simone Biles se convirtió en una de las figuras femeninas del año por las grandes lecciones que dio durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La deportista se retiró de las finales de gimnasia por equipos y el bronce que obtuvo en la viga, en un sorpresivo episodio de la justa deportiva. Días antes, Simone habló abiertamente sobre sentir que estaba cargando el mundo sobre sus hombros y que necesitaba un descanso para cuidar de su salud mental.

Ahora, la gimnasta dejó a todos boquiabiertos con su primer aparición en el MET Gala 2021, ataviada con un ostentoso y glamoroso vestido.

Simone dijo que se sintió “hermosa, fuerte y empoderada”pero pocos saben que su atuendo negro con decoraciones en plateado pesaba 88 libras.

“¿Cómo me siento con el vestido? Definitivamente es pesado, pero me siento hermosa, fuerte y empoderada”, le dijo a Vogue.

El vestido fue confeccionado por Athleta, la marca de ropa deportiva patrocinada por Biles, y fue creado por la estilista Leslie Fremar.

Dicen que la mente es poderosa y que decretar tus sueños los hace realidad. En 2019, Simone publicó que quería atender un Met Gala algún día y dos años más tarde, se hizo realidad.

“Sueños hechos realidad. ¡Gracias @athleta y @area por mi vestido personalizado para el #MetGala y este recuerdo inolvidable! Cuando era niña, nunca soñé que estaría aquí. Como invitada de Athleta, quería asegurarme de que, como parte de la noche, también estuviéramos retribuyendo, y que todas las chicas sepan que también pueden soñar en grande. Para celebrar, Athleta está donando $ 50,000 a The Power of She Fund para empoderar a mujeres y niñas. ¡Esto es para ustedes, chicas! #PowerOfShe #AthletaPartner #MetInAmerica”