“Los cuido más que tú a tus hijos”: Matías Assler responde críticas tras fotografías jugando polo

Una verdadera polémica fue la que se generó la tarde del lunes, luego que Matías Assler compartiera unas fotografías jugando polo. El actor demostró su pasión por aquel deporte, y acompañó los registros por un breve mensaje.

“¡Nada como compartir la pasión del deporte con amigos! Y jugando por el mejor equipo @polosurcafe“, puso. Sin embargo, tanto las imágenes como sus palabras generaron la molestia de algunos usuarios en la plataforma.

Matías Assler compartió una serie de fotografías jugando polo – Instagram

Tal como se vio en los comentarios, estos expresaron su rechazo hacia la actividad deportiva alegando la existencia de maltrato animal. “¿Deporte? No veo el deporte, el caballo hace toda la pega. Creo que el deporte es el sacrificio de nosotros. Ellos son libres y salvajes”, dijo un usuario.

“Concluir que a los caballos les encantan porque entran al campo de juego guiados por un ser humano no es sinónimo de que les guste realizar esa actividad“, “Muy bello tu caballo y todo, pero qué pena que tu entretención sea hacer ‘deporte’ explotando un animal“, y “Basta de normalizar el uso de animales como ‘deportes’“, fueron parte de las críticas.

El actor se defendió de las críticas – Instagram

También hubo quienes fueron un poco más allá, planteando un tema de clases dentro de la discusión. “Nada como compartir la pasión de los cuicos”, comentó alguien. Sin embargo, Matías Assler no se quedó callado y contestó las palabras de una usuaria identificada como fer.plants, quien aseguró que “no es deporte jugar arriba de seres sintientes“.

“¿Tú crees que a esos caballos les divierte? Ustedes con la Juana (Ringeling) hablan del medio ambiente y de una forma u otra abusan de los animales”, agregó. El actor contestó mediante la misma dinámica señalando: “Mis caballos entran feliz a la cancha y probablemente los cuido más que tú a tus hijos“.

Tras recibir nuevas críticas por su respuesta, la pareja de la actriz Juanita Ringeling, con quien recibió a su primer hijo en junio pasado, replicó: “No me toquen a la ñora entonces pues… Hasta cuándo tengo que aguantar gente ignorante que critica sin razón. Me aburrí”.