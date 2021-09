“Descanse mi viejita”: Daniela Ramírez lamenta la partida de su abuela

La tarde del lunes, Daniela Ramírez comunicó el triste fallecimiento de su abuela Amelia. La mujer de 93 años dejó una huella importante en la vida de la conocida actriz, quien reivindicó su memoria con emotivas palabras compartidas en redes sociales.

Al cielo se me fue una de mis mujeres

Ayudó a coserme al tronco brazos y piernas

Me tejió rodillas

leyó cuentos

me tapó noches y me dio la leche

Lava y plancha ahí ella

miraba tranquilita en las tardes de septiembre

Donde la lluvia pegaba fuerte en el techo de Pizarreño y se escuchaba tan rico que yo me calmaba