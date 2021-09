Adriana Barrientos asegura: “No podría estar con alguien que me haga pagar miti miti una cuenta”

En un nuevo capítulo de #SinEditar, Pamela Díaz conversó con Adriana Barrientos sobre su carrera en televisión y su vida actual. La modelo partió hablando sobre el cambio físico que experimentó durante la pandemia, indicando que subió 7 kilogramos durante el encierro.

Luego de tomar conciencia frente a la situación, decidió practicar yoga diariamente con el fin de perder los kilos ganados. “Me sentía triste. Me pasaba todo el día disconforme con mi vida. Siempre buscándole las cinco patas al gato. Aparte que en la pandemia engordé heavy para lo que era yo“, dijo sobre aquel periodo.

Pamela Díaz y Adriana Barrientos en #SinEditar – YouTube

Adriana Barrientos reveló que en seis meses logró perder 15 kilogramos con esta práctica. “No lo podía creer. Quemo alrededor de 400 calorías con un video que dura 1 hora 15 minutos”, precisó.

Adriana Barrientos: “Los hombres tienen que ser generosos con las mujeres”

Luego de hablar sobre sus actividades en pandemia, Pamela Díaz sorprendió a Adriana Barrientos con sus “preguntas cortas”. La animadora realizó varias consultas, esperando que su invitada respondiera con toda sinceridad.

En este contexto, le preguntó por su película favorita de la infancia, si prefería lo dulce o lo salado, su lugar ideal, o si le hubiera gustado ser hombre. “No, qué cacho, imagínate. No, es súper complicado. La vida del hombre es más difícil. O sea, para mí“, dijo al respecto.

Tras la respuesta de Adriana Barrientos, Pamela Díaz preguntó: “¿porque tienen que mantener a la mujer, dices tú?”. “Claro, una es mantenida siempre. ¿Te imaginas sales a comer con un hueón que te gusta (y te dice) ‘vieja, tienes que pagar, ponerte comadre’?”, dijo entre risas.

“Una es mantenida siempre”, dijo la modelo – YouTube

“¿Te ha pasado por ejemplo que has ido a comer y alguien se ha hecho el leso y no ha pagado?“, replicó la animadora. “No, a mí no me pasan esas cosas“, contestó la ex chica reality, indicando que tampoco ha pagado la mitad de una cuenta.

“Yo no sirvo para eso (…) Me muero, yo no podría estar con una persona que me haya hecho pagar miti miti una cuenta. Me enfría, vieja, me enfría. Es como un balde de agua fría. Olvídate. Puede ser Brad Pitt, pero me dices ‘tienes que pagar la mitad de la cuenta’ y ese gallo en su vida me va a ver los calzones“, señaló.

“Yo valoro mucho a la gente generosa. Generosidad, creo, es la palabra que tiene que caracterizar a los hombres. Los hombres tienen que ser generosos con las mujeres“, agregó.