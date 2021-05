Adriana Barrientos tras desaire de Joche Bibbó: “Fue una falta de respeto”

Esta semana, se supo del momento de furia que habría tenido Joche Bibbó tras enterarse de la invitación a Adriana Barrientos, para participar en un capítulo del programa Zona de Estrellas, de Zona Latina.

Según consigna Que te lo Digo, el argentino “se metió a maquillaje y se la encontró. Partió furia a las oficinas y dijo que por qué la habían invitado, ‘si saben que yo la odio, ha hablado pestes de mí’“.

Jocha habría considerado la situación como “una falta de respeto”, por lo que decidió restarse del capítulo. Si bien la contraparte no se había referido al tema, el pasado martes cuando rompió el silencio durante una transmisión en vivo.

Adriana Barrientos: “Me violentó psicológicamente“

A través de Instagram, Adriana Barrientos hizo una transmisión en vivo para hablar sobre su participación en Zona de Estrellas. En este contexto, reveló una polémica que ocurrió tras bambalinas y que según sus palabras “fue más o menos grave para mí”.

“He pasado un mal rato hoy día en el canal, pero salvaje”, dijo la ex chica reality, quien prefirió no entregar el nombre de la otra persona. “Fue más o menos super grave para mí. Me faltaron el respeto, sí. Dentro de todo fue una falta de respeto, hubo una persona en el panel del programa que simplemente no quiso estar en el set para no compartir set conmigo“, contó.

La modelo señaló que esta persona “está acostumbrada a hacer este tipo de cosas feas cuando la gente le desagrada. Es una persona que ya me ha bajado de eventos… Aunque ustedes no lo crean. De hecho, la última vez fue super complicado para mí porque fue en el tiempo que yo tenía el tumor en las cuerdas vocales”.

“Esta persona de nuevo me lo hizo, de nuevo el día de hoy… Pero el día de hoy ya estoy sana, estoy bien. Y me tocó enfrentarme nuevamente a una persona súper desagradable y esta persona hoy día se restó del panel y simplemente faltó a su contrato y no quiso compartir el set conmigo”, agregó, indicando: “es heavy, me violentó psicológicamente, es un hombre. Con su ausencia, violentó”.