El descargo de Teresita Reyes por alto costo de medicamentos: “Es impresionante, es un robo”

Un sincero descargo fue el que realizó la actriz Teresita Reyes a través de su cuenta de Instagram, en donde se mostró indignada frente al alto costo de los medicamentos en Chile. La actriz reveló que se dirigió hasta una farmacia para comprar un medicamento, pero quedó sorprendida frente al alto costo de este.

“Hola chiquillos, hoy día…”, dijo, antes de comentar: “Ya no sé si me da rabia fíjate. Es algo tan inconcebible, algo tan atroz de creer que ya no… No me da ni rabia. Hoy día fui a la farmacia. Es impresionante lo que están cobrando por los remedios. Más que impresionante es una vergüenza, es un robo”.

En esa línea, cuestionó que un medicamento pueda llegar a costar tanto dinero. “¿Puede ser que un medicamento esté costando casi 90 mil pesos? 86 mil 900 pesos. Son unos medicamentos que no tienen bioequivalentes porque son especializados, porque son psicotrópicos, o porque tienen un montón de…”, comentó, indicando que ella utiliza aquellos fármacos para tratarse una depresión.

Los usuarios empatizaron con Teresita Reyes

“Me salió 78 mil 900 pesos ese medicamento. Fui a tres farmacias“, precisó Teresita Reyes, cuyo descargo generó la indignación de los usuarios de la plataforma. A través de los comentarios, estos dieron a conocer situaciones personales en las que sus familiares han tenido que desembolsar casi 100 mil pesos por un medicamento, ganando el sueldo mínimo. Es decir, 337 mil pesos.

“Imagínate Tere, mi papá para el corazón un remedio casi 100 mil pesos, donde ganas el sueldo mínimo. Todo es una vergüenza: farmacias, supermercados, consultas médicas, exámenes… Se te va la vida”, dijo una persona.

“Yo compro uno que vale $111.000. Y sí, es de horror ir a comprar”, “Los pobres se mueren no más”, “En todo nos están robando. Desde los tomates, hasta el gas en colusión. Con esto de que dan IFE y retiros de las AFP, ¡se van al chancho como suben todo!“, y “Que atroz el abuso. Ya no tienen límites“, escribieron otras.