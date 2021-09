Las mejores parejas formadas en “Lucifer” y las lecciones de amor que dieron

Con el estreno de Lucifer temporada 6 esta historia llegó a su fin. Con esto la fanaticada suspiró, lloró y disfrutó de una trama hecha para entretener y llevar mensajes claros con personajes poco convencionales.

Cada uno de ellos logró crear un fandom fuera de serie, sobre todo, a través de las relaciones amorosas que se consolidaron y dieron importantes lecciones de amor.

Y es que las que aquí presentamos son dignas de un Spin-Off debido a la cantidad de adversidades que debieron atravesar hasta lograr sella su amor en esta creación de Neil Gaiman, Sam Keith y Mike Dringenberg.

Parejas formadas en Lucifer temporada 6 y las lecciones de amor que dieron

Cada fans eligió a su favorita y por ello, aquí te mostramos quiénes nos hicieron vivir las más inesperadas situaciones con las que muchos se identificaron, pues más allá de la ficción, los realizadores se encargaron de crear historias o momentos muy reales con tal de que la audiencia se sintiera identificada con algunos de ellos.

Por eso, descubre quiénes fueron las parejas favoritas del público y qué lecciones de amor dieron en esta trama que incluso puedes aplicar en la vida real:

Lucifer y Chloe Decker

Esta pareja es una de las favoritas, ya que nunca se pudo imaginar que esta dupla pudiera en algún momento crear una conexión tan romántica e inolvidable, pues una vez que se conocieron Chloe no lo toleraba, luego se dio cuenta de que era un gran aliado para su trabajo y para darle consejos.

Luego llegaron a ser unos amigos inseparables hasta que juntos descubrieron que eran el uno para el otro. Esto los llevó a vivir situaciones insospechadas, pues una vez que Lucifer tuvo que regresar al infierno, ella quedó sola y muy consternada, sin embargo, nunca desecharon la idea de estar juntos nuevamente.

Y así fue, contra todo pronóstico Chloe aceptó que Lucifer no fuera un humano cualquiera y que su misión en el infierno le rompería en algún momento el corazón, pese a ello este hombre siempre tuvo la certeza de que en ella había encontrado el amor y por tanto no dudó en regresar a la Tierra y darse el permiso de amarse sin medir las consecuencias de ello. En pocas palabras, el verdadero amor, todo lo puede y cuando realmente existe no hay obstáculo que impidan materializarlo.

Amenadiel y Linda Martin

Esta pareja también tuvo un primer encuentro poco romántico, pues Amenadiel se acercó a esta chica con la intención de descubrir que intenciones tenía, pues consideraba que quería perjudicar a Lucifer.

Pero una vez que ella conoció las verdadera intenciones de este personaje decidió alejarse, pese a que llegó a enamorarse de él casi de forma instantánea, Y aunque el camino no lo tuvo fácil, porque debió enfrentarse a Maze, ella insistió y consiguió su objetivo, pese a que esta chica que se estaba interponiendo se sintió traicionada.

Pero ante la adversidad ellos se hicieron cada vez más fuertes, tanto que ambos tuvieron un hijo y formaron una de las parejas más nobles, sensibles y apasionadas. La lección que ellos dieron es que a pesar de las diferencias siempre que puedan existir hay que darle prioridad a los sentimientos e insistir si se considera que la otra persona es el amor de tu vida.

Dan Espinoza y Charlotte Richards

Captura de pantalla.

Esta pareja aunque tuvo muchas diferencias, logró cautivar debido a la intensidad de su relación que culminó de forma inesperada ante la muerte de esta chica luego de que ella defendiera a Amenadiel de Marcus.

Incluso hay quienes aseguran que su rol fue muy extraño, pues al parecer ella estaba poseída por la madre de Lucifer, pero una vez que logró apartarse de esta actitud tan sobrenatural, hizo una conexión muy importante con Dan.

Captura de pantalla.

Ambos formaron una pareja muy linda y aunque Dan la sigue extrañando, logró honrarla, amarla y respetarla, tanto que luego no quiso comprometerse con nadie en el plano amoroso. Aquí el aprendizaje viene dado por cómo asumir el duelo ante la persona amada y cómo cada quién decide cómo afrontarlo para generarle paz. En esta caso Dan optó por recordarla y siempre tenerla en sus recuerdos más bonitos y sinceros.

