Jennifer Lopez y Ben Affleck presumen su amor por todo lo alto en Venecia

Como sacados de una película romántica, Jennifer Lopez y Ben Affleck desembarcaron en Italia para el Festival de Cine de Venecia derrochando lujo y romanticismo a bordo de un bote, en el que le demostraron al mundo que su relación va en serio.

La pareja se dio cita en el prestigioso evento para acompañar la proyección de la última cinta de Affleck, The Last Duel, por lo que la cantante no quiso perderse la ocasión, en la que también aprovecharon para dar paseos en los canales.

Según Elle, las fotografías que ya le dieron la vuelta al mundo por la complicidad que derrochan fueron capturadas en un taxi acuático el pasado 9 de septiembre, antes de hacer su aparición en la ceremonia.

Para la cita, la intérprete de On the floor escogió un vestido romántico de Valentino, diseñado en encaje blanco con cinturón crema para marcar su silueta, mientras que su novio llevó una camiseta negra con botones y pantalones oscuros.

Jennifer Lopez también recorrió las calles de Venecia tomada de mano de Ben Affleck

Justo pocos días después que la estadounidense de 52 años se hubiese vuelto viral por el gran atuendo que lució precisamente en Venecia, pero aquella vez en el desfile de Dolce & Gabbana, utilizando un traje con crop top, capa y hasta tiara.

Este 10 de septiembre tanto Jennifer Lopez como Ben Affleck dijeron presente ante los medios para promocionar el filme luciendo muy elegantes y cómplices.

Ella optó por un vestido midi de rayas verticales que estilizó su figura, mientras que él prefirió un traje sin corbata para lucir elegante pero sin exagerar en este compromiso diurno, en el que gritaron su amor a los cuatro vientos.

