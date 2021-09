Las veces que Jennifer Lopez se ha expuesto al natural mostrando su verdadera belleza

Ya sea en pijama, casual o muy elegante, Jennifer Lopez es perfecta y da lecciones de amor propio en cada una de sus versiones.

La diva de 52 años ha demostrado que no es necesario lucir extravagantes outfits en todo momento y ha normalizado mostrarse al natural.

Los momentos más naturales de Jennifer Lopez

En varias oportunidades, ha sido capturada por los paparazzis sin nada de maquillaje en su rostro, incluso con ropa bastante informal.

Sin embargo, esto no es motivo de vergüenza para J.Lo quien se ha expuesto al natural a través de sus redes sociales, dejando claro que no importa la edad para verse estupenda sin un look elaborado.

Captada desde el balcón

En el mes de mayo, la también actriz fue capturada desde el balcón de su mansión mientras disfrutaba de la compañía de Ben Affleck en sus inicios del romance.

Con un vestido largo en tono celeste, bastante cómodo pero desaliñado, se pudo ver Lopez con su rostro totalmente libre de productos de belleza y su cabello despeinado.

La previa a su rutina mañanera

A través de su cuenta en Instagram compartió un vídeo donde aparece con su cara recién lavada para aplicarse su rutina mañanera para el cuidado de su piel.

En el audiovisual vemos a la intérprete aplicarse hasta cinco productos diferentes con tal de mimar su piel, y por supuesto con su propia línea de cosméticos: JLo Beauty.

Despeinadamente al natural

Son distintas las veces que se ha dejado ver dentro de sus rutinas diarias con su cara limpia y perfecta, gracias al cuidado que le dedica.

En esta oportunidad, apareció con su cabello recogido un poco despeinado y su rostro terso y brillante gracias a su limpiador, serum y wonder cream.

Rizos al natural

Aunque estamos acostumbrados a ver a J.Lo con su melena lisa, cada tanto deja sus rizos al natural para dejar su cabello libre del calor y mostrar un estilo ochentoso.

Junto a sus hijos

Si algo, ha mostrado la artista es la atención que le da a sus hijos con quien comparte sus distintos aspectos como celebridad y nada mejor que dedicarles tiempo desde la comodidad de su hogar para disfrutar de sus abrazos.

En una de sus publicaciones aparece junto a Emme y Maximilian quienes se encuentran sentados en sus piernas mientras ella disfruta de su compañía cómodamente en bata de baño.

