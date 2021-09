Ellas aman su cuerpo y exhiben sus celulitis con orgullo

Hay quienes tildan de perfectas a las celebridades por lucir hermosas en las pantallas y en las portadas de revista. Sin embargo, son igual de humanas que el resto de las mujeres y también tienen celulitis, estrías y hasta rollitos.

Lo cierto, es que el mundo del espectáculo ha cambiado y cada vez son más las famosas que se muestran al natural sin miedo al qué dirán, dejando al descubierto sus “imperfecciones”.

A través de sus redes sociales, se han encargado de concienciar para derribar con los estándares de belleza impuestos y dejar de mostrar una realidad ficticia.

Mostrar tu cuerpo al natural demuestra lo segura que eres de ti misma y no te hace menos hermosa, al contrario realza tu belleza desde tu amor propio.

Algunas de las famosas que se han dejado ver al natural son:

Demi es una de las famosas que ha buscado la manera de normalizar la belleza al natural.

En su cuenta en Instagram ha publicado algunas fotografías dejando sus “imperfecciones” al descubierto con mucho orgullo.

La modelo es una de las encargadas en promover el amor propio desde su propia experiencia al lucir sus estrías, celulitis y kilos de más.

“Tengo celulitis y estrías. Tengo una capacidad de retención muy corta. Cuando me estoy ejercitando, no sirvo para nada. Me aburro en cantidad”, fue una de sus declaraciones en 2013 luego de que se viralizaran unas fotografías de ella en traje de baño.