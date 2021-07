Demi Lovato más natural que nunca acepta su cuerpo y su vulnerabilidad

Demi Lovato sigue enfocada en aceptar su cuerpo, sus cambios, sus momentos más vulnerables y crear conciencia a sus seguidores.

La cantante se sinceró en su cuenta en Instagram con una atrevida fotografía desde la bañera donde dejó claro que se siente más sexy que nunca, sin necesidad de maquillaje.

La cantante se declaró hace unos meses como persona de género no binario y pidió que se utilicen los pronombres neutros they/them (elle en español) como parte de la diversidad e inclusión.

Dentro una bañera con su cuerpo empapado y entre la espuma la ex estrella de Disney posó para la cámara con su rostro al natural .

Aunque destacó que no siempre se siente a gusto con su piel y su cuerpo, dice estar agradecida por los momentos más vulnerables.

“No siempre me siento cómode en mi piel/cuerpo, así que estoy más que agradecido de que en estos momentos, cuando soy más vulnerable, puedo sentirme hermose y aceptarme tal como soy”, confesó.

Esta no es la primera vez que la intérprete se muestra tal y como es sin miedo al qué dirán y exigiendo respeto.

En una de sus últimas publicaciones habló sobre las personas que sufren de trastornos alimenticios y son piropeadas ante la pérdida de peso, un tema bastante sensible para ella pues ha enfrentado dicho trastorno.

Lovato pidió no opinar sin conocer su historial pues le genera problemas a la persona que lo padece.

“Si no sabes el historial de alguien con la comida, por favor no opines sobre su cuerpo. Porque incluso aunque tu intención sea pura, puede hacer que esa persona esté despierta a las 2 de la mañana dando vueltas a ese comentario. ¿Sienta genial? Sí, a veces. Pero solo para la maldita voz ruidosa del trastorno alimenticio dentro de mi cabeza que dice, ‘ves, a la gente le gusta verte más delgade’, o ‘si comes menos perderás aún más peso’”, expresó.