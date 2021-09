Cecilia Bolocco recuerda complejo momento que atravesó durante su embarazo: “Sentí que me ahogaba”

Uno de los recuerdos que se abordaron en el primer capítulo de Los 2000, un zapping al pasado, fue el matrimonio de Cecilia Bolocco con Carlos Menem. Si bien el tema fue comentado por los periodistas de espectáculos en Chile y Argentina a comienzos del nuevo milenio, para la ex Miss Universo fue una de las épocas más duras que le tocó vivir.

En conversación con Tonka Tomicic, Cecilia Bolocco reveló que cuando estaba esperando a su hijo Máximo, tuvo algunos síntomas de pérdida. “Yo estaba esperando a Máximo, y ya había perdido una guagüita. Carlos estaba en campaña, y los médicos me dijeron que mejor regresara a Chile, que estuviera con mis doctores en casa. Cuando llegué, me acosté y al día siguiente me levanto y empecé con síntomas de pérdida de nuevo”, dijo.

La diseñadora comentó que mientras llegaba su médico, decidió prender la televisión para pasar el rato. Sin embargo, escuchó duras palabras por parte de los comentaristas de espectáculos, lo que repercutió directamente en su estado de salud y su embarazo.

“Cuánto lo lamento, Dios mío. No voy a decir quién era, porque falleció, pero él hablaba pestes de mí, las cosas más duras que he escuchado. Yo sentí que me ahogaba, y siento en mi estómago caliente todo, y era sangre. Y llamo desesperada a mi nana, a mi mamá y al doctor, que se viene corriendo, yo pensé que mi niño ya no estaba”, recordó.

“El doctor casi se muere cuando abre la cama, él sabía todo lo que me había costado, hasta que de repente grita ‘¡ahí está, ahí están los latidos!’. Fue verdaderamente un milagro”, agregó Cecilia Bolocco, quien aseguró que a partir de ese momento, dejó de ver televisión.