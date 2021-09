Anne Hathaway y las famosas que traen de vuelta el total black

Los look total black vuelven a cobrar fuerza con las diferentes prendas que han exhibido las celebridades como Anne Hathaway en el inicio de septiembre.

En el armario de toda no pueden faltar los outfits en color negro pues brindan elegancia y te ayudaran a lucir perfecta en cada ocasión, en especial para la temporada de otoño que se avecina.

El total black de Anne Hathaway y otras famosas

Las celebridades se encargan de marcar la pauta en cuanto a la moda y el total black va ganando terreno, después de haber sido desplazado por un tiempo.

Vestir de negro no tiene que ser clásico y aburrido y estas son algunas de las famosas que han lucido perfectamente combinaciones sombrías y atemporales:

Anne Hathaway

La actriz fue vista caminando por Nueva York conjunto monocromático en color negro, formado por un pantalon de tiro medio y corte recto y una blusa de seda.

Para ponerle un toque más dramático optó por unos botines, un bolso de cuero en la misma tonalidad y unos lentes de sol.

Adamari Lopez

La conductora conquistó las pantallas de ‘Hoy Día’ con un perfecto jumpsuit ceñido de tirantes en color negro, adornado de un cinturón que remarca su cintura trabajada.

Jennifer Lopez

Al hablar de moda no se puede dejar por fuera a J.Lo quien se mantiene a la moda y marcando tendencias con sus diferentes atuendos.

Mientras disfruta de Venecia la cantante impresionó con un look nocturno: un vestido de manga larga en negro con un pronunciado escote en la espalda diseñado por Norma Kamali.

Kourtney Kardashian

La socialité revivió el icónico minivestido que Britney Spears usó hace 10 años en los MTV Video Music Awards, dejando a todos boquiabiertos con su silueta en el legendario vestido negro de la colección 2001 de Dolce & Gabbana.

Kylie Jenner

La modelo disfruta de su segundo embarazó y decidió apostar por una de las prendas que su hermana Kim Kardashian vistió hace seis años cuando estaba embarazada de Saint.

El vestuario premamá está compuesto por un mono negro de encaje, abrigo negro ‘oversize’ y tacones negros.

Katie Holmes

Katie Holmes es reconocida por sus looks sencillos pero muy a la moda y en cada alfombra roja o evento sorprende con su impecable estilo.

Durante un desfile de moda en New York la famosa apareció con un vestido negro que destacaba por su escote halter y las aberturas cut out que dejan al descubierto parte del abdomen.

Selena Gomez

La ex estrella Disney ha conquistado New York esta semana con sus distitnas presentaciones mientras promociona su nueva serie ‘Only Murders in the Building’ y uno de los outfits por los que apostó fue un diseño mini en negro, el cual portó con un cárdigan a juego y sandalias de tacón.

