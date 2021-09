Los vestuarios con los que Selena Gomez homenajeó la cultura mexicana en ‘Only murders un the building’

Selena Gomez no deja atrás su herencia mexicana y para muestro de ello, algunas de sus prendas utilizadas en su nueva producción ‘Only Murders in the Building’.

El elenco de vestuario se inspiró en la cultura mexicana para darle un toque especial a la interpretación de Selena.

Como resultado lograron rendirle un sutil tributo a la caléndula, una flor muy importante para el país, especialmente en el Día de los Muertos.

La diseñadora de vestuario Dana Covarrubias contó en una entrevista que “entrelazó un poco de esa cultura mexicana” en el personaje de Mabel Mora y resultó en un tributo a la maravilla que se relaciona con esta fecha especial.

Selena Gomez y sus looks inspirados en México

El Día de Muertos es un evento especial en México pues se celebra la vida de los difuntos y para ello utilizan fotografías y caléndulas.

“Decidimos que usar la caléndula como una influencia para su personaje sería la forma en que incluiríamos elementos mexicanos, porque es un símbolo muy poderoso en la cultura mexicana, que representa el dolor y la resurrección, pero también la pasión y la creatividad. Pensamos que podríamos usar el color de la caléndula simbólicamente en todo su guardarropa”, explicó Dama quien es nativa de Texas y mitad mexicana.

Esta pieza funciona como un recordatorio del propio viaje de Mabel, reflejando su dolor y la búsqueda de respuestas en la misteriosa muerte por la que ella, Charles y Oliver se encuentran consumidos.

“En la ciudad, puedes sentirte muy vulnerable cuando eres una mujer joven, así que consideramos todo su disfraz como una especie de armadura (…) Los abrigos eran parte de eso, las botas eran parte de eso, siempre hicimos una especie de bota de combate muy gruesa, ya sabes, intensa. Incluso cuando lo combinábamos con lindas minifaldas”, señaló.

Más sobre este tema:

Selena Gomez muestra sus curvas con elegancia en un vestido naranja con paneles de encaje

Hailey Bieber reacciona a fotografía de Selena Gómez y demuestra que no existen rivalidades

¡Ni el lupus, ni la depresión la detuvieron! Selena Gomez relató cómo logró superar sus momentos más oscuros

Te recomendamos en vídeo: