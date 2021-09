Ley de la despenalización del aborto enfrenta a los famosos

Las disputas entre quienes están a favor y en contra del aborto siguen latente en las redes sociales, tras el fallo a favor dictado el pasado martes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CSJN).

Los famosos mexicanos no han estado alejados de los dimes y diretes sobre el tema y hay quienes han demostrado su apoyo a esta causa por respeto al cuerpo de cada mujer y otros que buscan crear conciencia por la vida que se pierde.

Son muchos los que apoyan la decisión del aborto pero también están quienes se niegan a perder una vida y tratan de buscar soluciones desde su tribuna.

Una de las actrices que ha mantenido firme su posición a favor del aborto ha sido Regina Blandón, quien también se ha mostrado a favor de la inclusión de la comunidad LGBT.

“Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre”, escribió Blandón en su cuenta de Instagram.