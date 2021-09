Jennifer Aniston en shorts verde caqui muestra sus piernas de forma elegante a sus 52 años

Jennifer Aniston no podría estar más feliz con el gran momento que está viviendo en el plano profesional.

Y es que aparte de estar imbatible cosechando triunfos como actriz y productora, la estrella se encuentra celebrando el lanzamiento de su marca para el cuidado del cabello, LolaVie.

A través de su cuenta en Instagram, la histrionisa famosa por su cabellera rubia compartió su emoción por la salida al mercado de este proyecto este miércoles 8 de septiembre.

En una serie de imágenes publicadas en la red social, Aniston expuso parte de lo que fue su gran trabajo tras bambalinas en este emprendimiento en el que ha dejado todo su corazón.

La celebridad de 52 años incluso mostró en una grabación cómo no pudo evitar derramar algunas lágrimas al darse por terminada la sesión de fotos para el lanzamiento del producto.

Y, como no podía ser de otra manera, Jennifer derrochó estilo en esa ocasión en un look casual pero no menos estiloso para permanecer detrás de escena supervisando todos los detalles.

Jennifer Aniston luce casual chic con shorts verde en una photoshoot para LolaVie

En el audiovisual, la artista comprueba otra vez que la edad es solo un número al lucir mejor que nunca en unos shorts verde caqui con los que mostró sus tonificadas piernas de manera elegante.

Jenn combinó la cómoda prenda con una camisa de mezclilla que llevó arremangada. Asimismo, completó con tacones de cuña beige para tener un outfit veraniego que le sentó de maravilla.

Debido a que pasaría el día en el estudio, la empresaria llevó acertadamente su melena atada en un chongo effortless chic. Remató con piezas de joyería doradas y sus delicadas gafas de aviador.

Por otro lado, expuso su rostro con muy poco maquillaje, haciendo gala de su belleza casi al natural en esta etapa tan plena de su vida.

En el clip del emotivo momento donde usó este atuendo, la eterna ‘Rachel’ de Friends aparece retratando a las modelos en la photoshoot mientras todo su equipo la aplaude ante el final del trabajo.

Muy entusiasmada, la estrella se abanicó para no sucumbir ante la emoción que marcó el desenlace del rodaje y el comienzo de su nueva aventura empresarial.

Junto a las imágenes para celebrar el lanzamiento, Aniston compartió un mensaje con el que presentó LolaVie a sus más de 37 millones de seguidores.

“¡Hola, mundo! Conoce a LolaVie. Este proyecto ha estado en proceso durante mucho tiempo y estoy muy emocionada de finalmente poder presentárselo”, comenzó.

“Mucho trabajo duro de nuestro increíble equipo se puso para hacer esta línea y estamos muy orgullosos de decir que se ha hecho SIN todas las cosas malas…”, agregó.

“Nuestro primer producto se lanza hoy, pero hay mucho más por venir. ¡Mientras tanto, disfruta!”, concluyó.

Las muchas facetas de Jenn Aniston detrás de su nueva marca

En la publicación, Jennifer Aniston además incluyó fotos del detrás de cámaras en donde se la ve en sus distintas facetas a lo largo del proyecto.

Desde analizando el material con su mascota Clyde como directora, hasta revisando las fotos en las que es modelo de su propia marca en una falda blanca y un top negro.



Jennifer Aniston en el detrás de escenas de su marca Lolavie | Instagram: @jenniferaniston

También se dejó ver derrochando belleza en el jumpsuit negro con profundo escote que lució en su sesión de fotos.

Por último, expuso el elegante producto final con el que pretende conquistar ahora el mundo de la belleza.

Jennifer Aniston en el tras cámaras de la photoshoot para Lolavie | Instagram: @jenniferaniston

