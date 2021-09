Daniella Chávez compartió fotografías de su rostro sin retoques: “Mi cara natural hace 7 años”

A través del formato historias, Daniella Chávez compartó algunos registros dando cuenta de su aspecto sin retoques. La modelo, quien cuenta con 14,5 millones de seguidores en Instagram, mostró cómo lucía su rostro sin intervenciones.

En el primero de ellos, aparece frente a un espejo. “No se usaba filtro. Mi cara natural, sin hacer las cejas, pestañas y labios. Selfie de hace unos 6, 7 años atrás”, indicó.

Daniella Chávez compartió fotografías sin retoques – Instagram

En otra imagen, aparece luciendo su figura. Según explicó, el registro corresponde a una toma del año 2015. “Comía saludable y solo dos veces a la semana carbohidratos. Entrenaba más cardio que pesas”, precisó.

“Comía saludable y solo dos veces a la semana carbohidratos”, señaló – Instagram

Finalmente, Daniella Chávez enseñó una fotografía del mismo año, en la que se puede apreciar de mejor manera su rostro. En ella, se nota un poco uso de maquillaje que acentúa sus rasgos naturales.

Esta fotografía corresponde al año 2015 – Instagram

Daniella Chávez denunció acoso de funcionarios del Minsal durante su cuarentena

Si bien esta es una de sus últimas apariciones en la plataforma, una de las más llamativas surgió a fines de agosto pasado, cuando denunció haber sufrido acoso por parte de los funcionarios del Ministerio de Salud (Minsal), durante su cuarentena.

La modelo contó que la situación ocurrió durante su periodo de cuarentena en casa, tras volver al país. “Hice cuarentena en casa ¡y los funcionarios iban hasta 3 veces al día! ¡Separados por 20 minutos a una hora de diferencia!“, dijo.

“¡Hice PCR antes de viajar y al llegar y todos negativos! Entonces, ¿cuál era la necesidad de ir muchas veces al día? Mi estado no iba a cambiar de 20 minutos a otro. Sumando que la primera vez me llamaron hasta las 12 de la noche y ¡amenazó con que si no le contestaba más, con un sumario!“, agregó.