Daniela Nicolás sobre nivel de acoso que ha recibido en redes: “No quieres ver más”

En un nuevo capítulo de Más Vivi que Nunca, Daniela Nicolás reveló que ha sido víctima de acoso a través de redes sociales. Su testimonio surgió a propósito del descargo que hizo Ignacia Allamand, en relación a los piropos que recibe por medio de la misma plataforma.

Mediante el formato historias, la actriz de 40 años compartió un mensaje señalando: “Por supuesto que todos los hombres son iguales, pero ¿saben cuantos mensajes ordinarios, agresivos o desubicados me llegan de mujeres? Ninguno, cero, nada“.

Estas palabras fueron enseñadas en la pantalla del programa, conducido por Vivi Kreutzberger. En este contexto Daniela Nicolás explicó que “muchas veces uno tiene que llegar a leer cosas que dice ‘por qué tengo que llegar a leer esto’“.

Daniela Nicolás reveló que ha sufrido acoso a través de redes sociales, a raíz del descargo de Ignacia Allamand – Instagram

“A mí muchas mujeres me han tratado pésimo. En el Miss Universo, por ejemplo, e llegaron mensajes de mujeres, que me acuerdo perfecto porque le saqué pantallazos y le hablé a mi mamá que lo encontraba increíble. ‘Descerebrada, tonta, estúpida, ridícula’. Me pusieron mongólica en uno. ‘Vergüenza de mujer, no nos representas’, que no entiendo por qué, si soy mujer”, agregó.

Daniela Nicolás aclaró que los hombres también le han enviado mensajes de ese tipo, aunque ha recibido “de mujeres quizá más que de hombres”. “Me han llegado pirulines de hombres“, remarcó.

“Me han llegado pirulines de hombres”, contó la modelo – TV+

Tras escuchar las palabras de la modelo, Ingrid Parra reveló que también recibió ese tipo de contenido a través de redes sociales. “Yo fui a la PDI hace mucho tiempo atrás, cuando no tenía esta tremenda pancita (de embarazada), porque me mandaban pirulines. Gente que estaba en el baño y no tenían ni la decencia de esconder la cortina de baño de Colo Colo“, dijo.

Vivi Kreutzberger preguntó si acaso se puede realizar alguna acción para evitar ver ese tipo de imágenes. En ese momento, Daniela Nicolás explicó que “cuando los mensajes no están en tu bandeja principal, la foto te sale borrosa, y como sale borrosa, uno aprieta y ¡pum!”.

“A mí me pasó un tiempo que hubo un mes, no sé qué habré hecho en la televisión chilena, que me llegaron casi todos los días. Entonces yo en la noche cuando estaba con un ojo abierto y uno cerraro y ¡pa! No quieres ver más, pero impactante”, contó.