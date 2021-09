“No necesitamos sus piropos de m…”: Ignacia Allamand emitió descargo frente a piropos masculinos

Mediante el formato historias, Ignacia Allamand emitió un descargo apuntando a los piropos masculinos. La actriz de 40 años se extendió a través de varias publicaciones, en las que dio a conocer su postura frente a este tema.

Inicialmente, compartió pantallazos de los mensajes que le llegan en aquella plataforma e indicó que todos los piropos provienen de hombres. “Por supuesto que todos los hombres son iguales, pero ¿saben cuantos mensajes ordinarios, agresivos o desubicados me llegan de mujeres? Ninguno, cero, nada“, escribió.

“Por favor, entiendan, no necesitamos sus piropos de mierda, ni es nuestra obligación contestar a sus mensajes… No nos sentimos halagadas, nos faltan el respeto y nos hacen sentir vulnerables y agredidas. Además, mi contenido ni siquiera es de carácter sexual. No me quiero ni imaginar lo que tienen que aguantar otras mujeres”, agregó.

Ignacia Allamand se refirió a los piropos masculinos que recibe en redes sociales – Instagram

Ignacia Allamand también envió un mensaje a las pymes

Además de referirse a los mensajes que recibe por parte de hombres en la red social, Ignacia Allamand aprovechó la instancia para enviarle un mensaje a las pymes chilenas.

Según explicó, hay quienes la contactan mediante la plataforma para ofrecerle productos con el fin de promocionar su negocio. Sin embargo, la actriz reside en México desde hace algunos años, por lo que encuentra ciertas inconveniencias en trabajar con estos.

“No les contesto porque vivo en México, les sugiero que revisen los perfiles de quienes contactan para ver si efectivamente cumplen con las características que necesitan para promocionar sus productos. Yo siempre que voy a Chile aviso y feliz de colaborar con ustedes, pero el 90% del tiempo estoy en Ciudad de México“, aclaró, esperando ayudar a aquellos negocios.