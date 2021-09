Igual que Parived: Cristián de la Fuente también estaría siendo investigado por caso de relojes robados

Una nueva arista se conoció durante las últimas horas, luego que se revelara que Cristián de la Fuente estaría siendo investigado por el caso de los relojes robados. En la nómina de la pesquisa, figuran empresarios del rubro de joyerías, funcionarios activos de la Policía de Investigaciones (PDI), y Marco Antonio López Spagui, también conocido como Parived.

Sin embargo, el esposo de Tonka Tomicic no sería el único famoso involucrado. De acuerdo con información entregada por La Red, Cristián de la Fuente también estaría siendo investigado en la causa liderada por el fiscal Jefe de la Fiscalía de Pudahuel, Eduardo Baeza, en la que se indagan los delitos de contrabando, lavado de activos y receptación.

“Los antecedentes que figuran en poder de la Fiscalía indican que Parived habría adquirido tres relojes marca Rolex, transacción por la que es indagado y hoy figura como imputado en esta causa pues, según lo que se detallan en Fiscalía, el marido de Tonka habría receptado estas especies conociendo el origen de los relojes“, señala el citado medio.

En el caso de Cristián de la Fuente, se estaría clarificando hasta qué punto el actor habría conocido el origen de estos relojes y joyas. “Es por ello que no se le ha imputado y sólo apareció en la investigación pues podría ser simplemente una víctima de una red que no ha dejado indiferente a nadie”, precisa el artículo.

Cabe señalar que el caso de robo de joyas y relojes de lujo tiene como principal imputado a Domingo Jalil, quien confesó el delito y entregó antecedentes de los miembros de la banda.

Tonka Tomicic negó estar siendo investigada en caso que involucra a Parived y a Cristián de la Fuente

Luego que saliera a la luz el caso de robo de joyas y relojes de lujo internados y comercializados en Chile, Tonka Tomicic alzó la voz al inicio del matinal Bienvenidos, para negar que estuviera siendo investigada por el tema.

“Es absolutamente falso que yo esté siendo investigada en esos hechos. Lo desmiento categóricamente”, señaló la animadora al inicio del programa. “Todo lo que tengo lo he obtenido con esfuerzo y con sacrificio. Jamás he preferido el camino fácil para conseguir algo en mi vida. Esa es la manera en que formaron y me criaron mis papás, con esos valores inquebrantables”, agregó.

“No estoy dispuesta a aceptar que se enlode mi honra de manera irresponsable. Solo quiero decir eso, además de agradecer al canal por este espacio, por este tiempo y la confianza para poder hacer yo mis descargos. Para mí son muy importantes para continuar en el día a día en mi trabajo”, cerró.