Camilo Huerta bromeó con su relación con María Teresa Matus: “La única que quedaría…”

Un sorprendente momento fue le que se vivió en un nuevo capítulo de La Pasión de Ganar, cuando Camilo Huerta bromeó sobre su relación con María Teresa Matus. Recordemos que durante los últimos días, el ex integrante de Yingo ha sido vinculado con la expareja de Arturo Vidal.

La primera en referirse al tema fue la animadora Fran García-Huidobro. “Me soplaron que Marité Matus anda con Camilo Huerta“, dijo, a lo que Cecilia Gutiérrez contestó: “A mí me dijeron lo mismo“. “¿Ese es el personal trainer de la Pamela Díaz?”, consultó Ignacio Gutiérrez, a lo que Cecilia contestó: “Y de ella también”.

Luego, el tema fue hablado en el programa Me Late Prime, en donde el panel se refirió al supuesto vínculo entre ambos. “Yo vi una foto de Marité con alguien, besándose. Muy, muy acaramelados, en una playa. Muy acaramelados. Aparte se veían muy bien, me gustó“, dijo Pamela Díaz.

En ese momento, Daniel Fuenzalida preguntó por la nacionalidad del personaje. “¿Chileno?“, inquirió. “Yes, of course“, contestó la Fiera, indicando: “Llevan como 5 meses ya, parece“.

Programa de Pamela Díaz puso en aprietos a Camilo Huerta

Tras días de especulación, Camilo Huerta se refirió al tema durante su participación en La Pasión de Ganar, en donde le lanzaron divertidas preguntas aludiendo a su relación con María Teresa Matus.

Todo partió con una inquietud acerca de a cuál jugador sacaría de la selección chilena. “¿A Alexis Sánchez, a Gary Medel o a Arturo Vidal?“, dijo la voz en off. “Hoy día sacaría a Alexis porque está lesionado”, contestó el ex integrante de Yingo.

Sin embargo, el juego no acabó ahí, ya que posteriormente le preguntaron: “¿Si tuvieras que ser el personal trainer de una de estas mujeres, a quién elegirías y por qué? ¿A Gala Caldirola, a Connie Mengotti o Marité Matus?“.

“¿Pamela a voh se te ocurre esta hueá?”, dijo Camilo Huerta entre risas, para luego contestar: “Alternativa C. Porque a la Connie ya la entrené, a la Gala la entrenan y la única que quedaría sola es la Marité“.

Tras ser nuevamente consultado por el tema, el famoso comentó: “Estoy muy feliz, estoy muy contento. Estoy muy bien, estoy muy contento, lo estoy pasando muy bien”.