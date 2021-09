Priyanka Chopra se niega a mostrar sus canas y también es respetable su decisión

La nueva tendencia entre las celebridades ha sido dejar al descubierto sus canas como muestra de aceptación y amor propio. Sin embargo Priyanka Chopra no está dispuesta a sumarse a ello.

Salma Hayek, Demi Moore, Katie Holmes, Sharon Stone, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston y hasta la reina Leticia son algunas de las famosas que se han dejado ver con el pelo blanco.

Lo cierto es que Priyanka aún no está dispuesta a dejarlas ver y esto no significa que no acepte su esencia al natural.

Cada mujer cuida su cuerpo y su imagen como mejor le parezca, lo importante es respetar la decisión de cada una sin criticar.

Priyanka Chopra confesó que no dejará ver sus canas

Los años no vienen solos y a sus 39 años, la actriz india confesó sin temor a nada, que prefiere esperar un tiempo prudencial antes de dejar expuestas sus canas sin complejos.

Priyanka lanzó recientemente al mercado una exitosa línea de productos para el cuidado del pelo, por lo que su prioridad es enfocarse y ser la modelo principal de su marca.

Sin ofrecer mayor detalle y sin respuestas elaboradas, la modelo aseguró durante un evento de su firma Anomaly, que seguirá poniéndole color a su cabello.

La esposa del cantante Nick Jonas, contó que no suele someterse a largas sesiones anuales de peluquería y que prefiere acudir a su estilista de confianza con regularidad para hacer pequeños pero significativos arreglos en su pelo, como cortarse las puntas o aplicar esas imprescindibles capas de color.

