¿La verás? Aquaman 2 podría verse afectada por la presencia de Amber Heard y así la rechazan

Aquaman ha sido una de las películas que ha repuntado la carrera del actor Jason Momoa y uno de los éxitos del Universal DC, sin embargo, su segunda entrega podría verse afectada por la presencia de Amber Heard.

Luego de enfrentar su polémico divorcio con Johnny Depp, quien ha sido suspendido de la actuación tras las acusaciones que ha realizado Amber, se ha ganado el rechazo de los fanáticos.

La actriz acusó de violencia física al actor pero este contraatacó asegurando que había sido el quien recibió las agresiones. Según afirma, ella le habría cortado una mano con una botella de vodka.

Hay quienes aseguran que la intérprete de Mera deberá apartarse también de las pantallas, mientras enfrentan su proceso judicial y no solamente Depp.

Mientras Jason y Amber se encuentran realizando los rodajes de la producción que será estrenada en 16 de diciembre de 2022, su audiencia comienza a caer.

Warner correrá el riesgo de sacar a la luz la trama el mismo año en el que se llevará a cabo el juicio de la ex pareja.

En caso de ser desfavorable para la actriz, la producción podría sufrir una gran pérdida de espectadores.

“Yo no la pienso ver”, “que me disculpe Jason Momoa porque él es excelente pero no la veré siendo Amber Mera”, “Depp fue apartado de la actuación y ella no, no se merece verla”, son algunos de los comentarios de rechazo.