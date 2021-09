Por esta razón recuerdan a Jennifer Lawrence con el póster de “Spencer”

La actriz Jennifer Lawrence está siendo cada vez más mencionada por los fans y haters en las redes sociales, pues desde que fue revelado el póster de Spencer se ha comentado que esta actriz fue la inspiración para el teaser de esta nueva historia de Lady Di.

¿La razón? aparentemente la pose que eligieron para que Kristen Stewart en este arte guarda una especial relación con un episodio que todos recuerdan y que sucedió en una entrega de los Premios Oscar.

Esto ocurrió en el año 2013 cuando Jennifer subió de forma nerviosa a recibir su estatuilla, sin saber que su imponente y muy esponjoso vestido le impediría tener visibilidad de los escalones y por tanto cayó en frente de todos.

Por esta razón comparan a Jennifer Lawrence con el póster de “Spencer”

Esta imagen le dio la vuelta al mundo y lo que para muchos esto representaría un momento de escándalo, pena o dolor, para Lawrence fue solo un momento repleto de emociones en los que solo se echó a reír imaginando la cantidad de memes y chistes que saldrían luego al respecto.

Para ese año la actriz nunca imaginó que el premio a Mejor Actriz con la película El lado bueno de las cosas le costaría ser la protagonista de cientos de chistes y momentos que los fans eligieron para divertirse.

Y resultó tan inolvidable esa escena que hay quienes no pudieron dejar pasar el hecho de que los creadores del póster de la nueva película de Lady Di llamada “Spencer” la tomaran como musa para su arte.

A criterio de los más meticulosos fans esta imagen de Jennifer Lawrence guarda una similitud muy detallada y casi exacta, solo que para el póster de la nueva trama creada por Pablo Larraín se nota el dramatismo y la actitud de Kristen es más dolorosa y oscura.

Reacciones en las redes sociales

De inmediato en las redes sociales no se hicieron esperar los comentarios, memes y demás imágenes en las que este póster dio que hablar, tanto que hubo quienes no dudaron en ser un poco irónicos y comentar que no tenían idea de que Larraín estaría haciendo una película de la caida de Lawrence en los Oscar.

Same Energy.



Jennifer Lawrence cayendo antes de recibir su Oscar como Mejor Actriz y el teaser póster de Spencer biopic sobre la princesa Diana, protagonizado por Kristen Stewart y dirigida por Pablo Larraín.#Spencer #KristenStewart #JenniferLawrence pic.twitter.com/pXfBTDogfk — marcos a. alonso (@mrcs_alonso) August 25, 2021

Aún hay quienes se preguntan si se trataba de una coincidencia o de una mera casualidad el que esta imagen tenga tanta similitud con este momento que quedó para la historia.

Incluso, hay quienes no recuerdan qué premio ganó, pues este “impasse” resultó más impactante que su triunfo.

Hasta los fans de esta actriz se atrevieron a decir que ella fue primero y que esta caida la llevó aún más a la fama, pero para asegurarse de eso lo sometieron a votación y esto trajo diferencias entre sus fandoms, pues ambos defienden a esta figuras quienes además de ser muy talentosas, tienen una conexión muy cercana con sus seguidores.

Está inspirado el poster de #Spencer en el #Oscar que perdió #JenniferLawrence? Tiene mucha pinta. By cinema perspective. pic.twitter.com/uY3WdzPxVW — Temporada de Premios (@temporadapremio) August 29, 2021

Las sorpresas de Spencer

Esta nueva versión de la vida de Lady Di aparenta ser aún más controversial, ya que su creador ha asegurado que él sí mostrará muchos secretos de esta mujer que todo el mundo ama y aún llora.

Y es que desde que se develó la primera imagen de cómo lucía Kristen en esta trama, la actriz ha recibido los más increíble halagos por su similitud, asegurando que ella es una de las más parecidas hasta ahora.

Incluso más que Elizabeth Debicki quien asume este rol en la quinta temporada de The Crown y en donde también dará de qué hablar por la etapa que reflejará en esta entrega que desde ya se cataloga como la más polémica.

Te recomendamos en video: