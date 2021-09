“Me dejé la c…”: La divertida reacción de Kika Silva tras corte de pelo casero

Con casi un millón de seguidores en Instagram, Kika Silva goza de una gran popularidad la red social, en donde suele compartir registros de su día a día y de los momentos más relevantes de su vida.

Sin embargo, no todo es seriedad para la deportista y animadora, pues en medio de todas las publicaciones también deja espacio para el humor. Es lo que ocurrió recientemente, cuando dio a conocer los resultados de un accidentado corte de pelo casero.

Mediante el formato historias, la rubia que reside desde hace algunos meses en Estados Unidos, reveló que tomó la iniciativa y se cortó el cabello por cuenta propia. “Aprovechando los minutos libres, les quiero contar que me de las di de bacán. Me corté el pelo, yo sola, hace un tiempo acá. Y me quedó bien la chasquilla, me quedó la raja“, dijo en un principio.

“Me creció y me las di de nuevo de bacán, de cortarme el pelo sola, y me dejé la cagá, pero la cagá“, agregó. Kika Silva explicó que el día anterior, su cabello lucía bien luego del corte. Sin embargo, al otro día su aspecto cambió radicalmente

Kika Silva contó divertida historia tras corte de pelo casero – Instagram

“Ayer, en verdad, se veía bien porque el pelo estaba recién seco y peinado, pero en mi día a día no soy de andar peinándome, sino que soy más mamarracha, de agarrarme el pelo y ya. Y tengo la cagá“, precisó, indicando que solo le queda “esperar que crezca no más“.

Luego de su video, Kika Silva compartió una fotografía dando cuenta de lo bien que lucía el día en que se cortó el pelo. “Voy a tener que andar más señorita y peinarme más o usar más cintillos”, escribió sobre la imagen.

“Voy a tener que andar más señorita”, escribió la rubia – Instagram