“Mamá odiaba a papá”: Aislinn Derbez demuestra que se puede aprender de los padres tóxicos

Tener padres tóxicos puede desencadenar conductas conflictivas en la adultez, sin embargo, hay quienes deciden aprender de ello para no repetir patrones, así lo ha decidido Aislinn Derbez.

La actriz confesó en su podcast ‘La magia del caos’ la difícil relación que manejaban sus padres en su infancia la cual le afecto a ella.

Aislinn recomendó a los padres mantener un ambiente de paz entre los para evitarle problemas psicológicos a los niños.

La artista se convirtió en madre en febrero de 2018 de la pequeña Kailani, fruto de su matrimonio con Mauricio Ochmann de quien se separó en 2020.

Los actores han tratado de mantener una relación estable por el bienestar de su hija, pues su objetivo es que crezca y se desarrolle en un ambiente adecuado y lleno de amor.

“A mí el co-parenting con Mau siempre fue muy fácil, siempre nos respetamos tanto en la relación que fue como natural el saber que siempre teníamos que estar de acuerdo frente a nuestra hija en todo. Si él o yo no estábamos de acuerdo, lo veíamos tras bambalinas. No nos poníamos a discutir nunca frente a nuestra hija, pero esto no es lo más común”, agregó.