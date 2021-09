Rihanna en lencería morada y rosa prueba el poder de sentirte segura con tus curvas

Rihanna es definitivamente una de las mujeres más sexys del espectáculo y más ahora que se ha convertido en toda una empresaria con su línea de maquillaje, perfumes y lencería.

La sensualidad de la cantante no está en sus medidas sino en la seguridad que transmite sobre su cuerpo.

Con sus curvas, Riri ha roto con el estereotipo de cuerpo diminuto

Instagram

La intérprete de “Umbrella” ha estado muy comprometida con el movimiento body positive, dejando atrás la idea de que una mujer con rollitos no puede ser sensual.

Recientemente sorprendió con un sexy conjunto de lencería en morado con listones rosas con el que resaltó sus curvas.

La cantante decidió posar con lo nuevo de Savage x Fenty, demostrando que la clave para potenciar tu sensualidad está en elegir el conjunto perfecto y dejar atrás las inseguridades.

Instagram

En la imagen, Rihanna está recostada en un sillón de cuero. Lleva sujetador y tanga, hechos de encaje rosa neón y morado. Los tirantes del sujetador están hechos de cinta de raso rosa claro con pequeños lazos, y la tanga también viene con cinta.

Pero no sería un conjunto de Savage x Fenty si no tuviera un toque atrevido: el encaje deletrea sutilmente las palabras Bite me.

Por si fuera poco, la colección Writing Ribbons incluye algunos otros accesorios que no se muestran en la imagen. Hay una versión sin entrepierna de la ropa interior, un arnés de cinta rosa, empanadas azules con pequeños lazos rosas y arneses para las piernas de color rosa completo.

Savage x Fenty Vol. 3 tendrá un lanzamiento exclusivo en Amazon Prime el 24 de septiembre. Así que este es tu momento para desbordar sensualidad como la mismísima Riri.

Rihanna sabe cómo desbordar sensualidad

Instagram

En varias ocasiones, Rihanna ha encendido las redes con su sensuales fotografías en las cuales demuestra que no está para darle gusto a nadie con su cuerpo.

La estrella originaria de Barbados no se preocupa por lo que los demás digan de su cuerpo. Ella se siente sexy y eso la convierte en una motivación para muchas mujeres.

Rihanna ha dejado ver sus rollitos sin temor alguno, dándonos una lección sobre aceptar nuestro cuerpo.

La también empresaria no sigue las reglas, hace lo que quiere a su antojo y aunque ha sido criticada de muchas maneras, sabe que ignorar a los haters te vuelve más poderosa.

Atrévete a lucir tus curvas

Atrás quedó la idea de que sólo los cuerpos delgados son perfectos. Riri ha demostrado que las mujeres de senos grandes, muslos gruesos y estómagos abultados también pueden lucirse.

Sin importar que los titulares y la opinión pública siga poniendo los famosos “rollitos” como algo de lo que todas las mujeres debemos deshacernos, Rihanna sigue luciendo su piel con gran orgullo.

Ni tu peso ni tu talla definen tu valor así que usa lo que te guste y acomode mejor

Eres mucho más que los números que marca la báscula o la etiqueta de tu ropa. Está bien si quieres probar algo nuevo o si quieres cambiar algo de tu cuerpo. Lo que sea que hagas, que sea porque tú lo decides y porque eso te hará mejor persona.

Puedes estar sana y feliz literalmente con cualquier tamaño y, dependiendo de cómo estés construyendo tu cuerpo, verás tu forma desde cierta perspectiva.

Más de este tema

8 fotos de Rihanna en lencería que demuestran que no debes avergonzarte de los rollitos

Rihanna prueba que el morado es ideal para resaltar la belleza de las morenas

Zendaya, Rihanna y otras famosas que han sido editadas para “gustar más”

Te recomendamos en video