“Esos tres picantes…”: Cata Pulido responde a comentario de Sergio Rojas en “Me Late”

“Me contaron que ha comentado a su círculo cercano que está chata. Que trabaja hoy día con Patricia Maldonado por un tema netamente económico, porque no tiene otra opción laboral”. Este fue el comentario de Sergio Rojas que enfureció a Cata Pulido, quien actualmente forma parte del programa Las Indomables, junto a Paty Maldonado.

El periodista dio a conocer la supuesta situación que enfrentaría la actriz en un capítulo de Me Late, en donde incluso señaló que Cata Pulido le ha pedido disculpas “a personas que se han sentido ofendidas por los dichos de Maldonado y la excusa sería esta: ‘puta perdóname. Tengo que estar ahí porque no tengo más trabajo’“.

Tras los dichos de Sergio Rojas, la actriz, que anteriormente ha tenido otros cruces con el comunicador, respondió al panel de Me Late en el espacio que comparte con Paty Maldonado. “Un saludo al programa de TV+ que día por medio me pelan“, partió diciendo.

Ante la mirada asombrada de su colega, la actriz explicó: “No tengo idea. Inventan cosas. Déjense de inventar hueás. De verdad que me están sacando los choros del canasto (…) Sobre todo uno gordito, chico, que se pone un jopo para verse más alto. Me tienen realmente harta, me tienen chata”.

Paty Maldonado reaccionó confundida, por lo que su compañera insistió: “Tres picantes que yo… no sé, da lo mismo. Inventan cualquier hueá. Da lo mismo Paty“. “No me conocen, no me han visto, no tienen ninguna cercanía conmigo, pero inventan. Yo sé que les subo el rating (…) esos tres picantes me tienen chata”, agregó.

“Me tienen realmente harta, me tienen chata. Así que córtenla con la estupidez porque me sacaron los choros del canasto. Me aburrí“, cerró.

Panel de Me Late respondió a Cata Pulido

En el capítulo del pasado miércoles, el panel de Me Late recogió las palabras de Cata Pulido en su programa con Paty Maldonado y respondieron en pantalla. “Ella llamó a una persona que tú también conoces (Daniel) para pedirle disculpas por unos dichos que se hicieron en el programa de la Paty Maldonado, y la excusa habría sido que esa. Le dijo ‘pucha perdóname, yo sé que está mal la Paty, pero estoy ahí por la plata’. Ese es el comentario que le tiene chata, de los picantes”, dijo Sergio Rojas en un comienzo.

Sergio Rojas respondió a las ofensas de Cata Pulido – TV+

Por su parte, Daniel Fuenzalida se refirió a las ofensas que lanzó la actriz sobre el aspecto físico de su colega. “Más allá que a ti te guste, aquí hay algo que va en lo físico, porque tú podrás ser o no ser gordito, pero lo dice con su qué”, dijo.

En esa línea, Sergio Rojas contestó: “A mí particularmente, me resbala si me dicen gordo, chico, petaco, enano, me da lo mismo, pero por la personalidad que tengo. Pero ¿qué pasa si yo a una mujer o a ella le digo que es una guatona, chica y fea? Ahí, estoy pero funado. Es más, yo creo que me hubiera llegado una reprimenda a nivel canal hasta sacarme de pantalla. Me molesta que hay una diferencia de género, porque si un hombre le hubiera dicho eso a la Paula ¿hubiera causado gracia? Ninguna“

Daniel Fuenzalida defendió a su colega tras los dichos de Cata Pulido – TV+

Daniel Fuenzalida continuó la discusión, señalando que “esto de picante o no picante también es un cuento que está pasado. Somos muy picantes… pero está pasado”. “Mira, más allá de lo físico, de lo social de lo que sea, a mí lo que me hace ruido es señalar con el dedo por cualquier cosa. ¿Y sabes que me causa extrañeza? Es que no se dijo nada grave ayer acá poh. Nada“, aclaró.

“Catalina Pulido no va a cambiar. Aunque termine sin ningún peso, y ni Dios lo quiera viviendo bajo un puente, no va a cambiar, porque ella tiene acá el chip del clasismo. Entonces para ella todos van a ser rotos, ordinarios, medio pelo”, remató Sergio Rojas.