Marlene Favela prueba que vestir de blanco te hace ver poderosa y elegante

Marlene Favela es una de las mujeres más bellas y talentosas de la pantalla chica mexicana. Con una amplia trayectoria en telenovelas como “La intrusa”, “Entre el amor y el odio”, “Rubí” y su gran protagónico en “Gata salvaje”, Marlene se ha mantenido como una de las favoritas del público.

A sus 42 años, Marlene sigue cumpliendo sus sueños y persiguiendo grandes ambiciones, no sólo en su vida profesional sino también personal.

Tras convertirse en madre el año pasado, la actriz volvió a la pantalla chica con la telenovela “La Desalmada”, volviendo a estar en la mira de todos. Y no es para menos pues sigue siendo talentosa como siempre y con una espectacular figura.

Recientemente Marlene compartió en redes sociales el inicio de un nuevo proyecto y para celebrarlo, compartió una fotografía que dejó a todos boquiabiertos.

La actriz lleva un vestido midi blanco ceñido que enmarca su silueta a la perfección. “El blanco es un color que siempre me da suerte por eso lo uso en los momentos importantes! Qué color te da suerte a ti?”, escribió en la descripción.

Marlene suele apostar por vestir de blanco, especialmente cuando se trata de promocionar sus negocios o nuevos proyectos. Ella sabe cómo gritarle al mundo que es la que manda.

De acuerdo con la psicología del color, el blanco representa pureza o inocencia pero también frescura y seguridad. El blanco es totalmente reflexivo, despertando apertura, crecimiento y creatividad. No puedes esconderte detrás de él, ya que amplifica todo a su paso.

Es un color de protección y aliento, que ofrece una sensación de paz y calma. Crea una sensación de orden y eficiencia, una gran ayuda si necesitas ordenar tu vida.

Ésta hermosa mujer sin duda sabe cómo lucirse. No importa lo que haga, donde esté o qué lleve puesto, ella siempre se convierte en el centro de atención.

Los expertos también aseguran que usar blanco es un indicador del final de un ciclo en tu vida y el comienzo de uno nuevo. Apostar por un atuendo blanco cuando estás iniciando un nuevo proyecto, como Marlene puede atraer suerte. También funciona cuando estás por conseguir un nuevo trabajo y comenzar una nueva relación o actividad.

Recuerda que vestir de blanco no sólo es para ocasiones serias, también puedes apostar por un outfit sport o informal.

Aunque para alguno podrá ser un tono arriesgado o demasiado aburrido, en realidad es una opción perfecta para que luzcas elegante y poderosa. Esto no significa que no puedas complementar con accesorios llamativos o elementos de otro color. ¡Al contrario! Atrévete a darle ese giro a tu look con algo que destaque.

Una nueva vida para Marlene

“La desalmada” no sólo fue la oportunidad perfecta para que marlene regresara a la televisión, también su nueva vida al lado de la pequeña Bella.

La actriz se casó con el empresario australiano George Seely en 2017 y tras el nacimiento de la bebé, decidieron separarse. Marlene regresó a México y sin dar más detalles sobre su situación amorosa, aseguró estar feliz, disfrutando de cada momento como mamá.

En redes sociales, la actriz aseguró que su separación era definitiva pero que había quedado en buenos términos con Seely debido al gran cariño que sentían ambos, además de que acordaron una relación cordial por el bienestar de su hija.

