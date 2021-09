Artistas que aplauden y promueven el lenguaje inclusivo

A pesar de la controversia que ha generado, el lenguaje inclusivo sigue ganando terreno y algunos artistas han decidido, no solo apoyarlo, sino promoverlo desde su propio vocabulario.

El lenguaje es dinámico y va cambiando conforme pasa el tiempo, acoplándose a su sociedad, sin embargo, son muchos los que le han cerrado la puerta al lenguaje inclusivo tildándolo de “estúpido”.

La discriminación sigue presente en muchos países, por lo que apoyar el lenguaje inclusivo es respaldar a quienes no se sienten identificadas con un género en específico.

Estos son los artistas mexicanos que lo aplican en su vida diaria:

Desde hace un tiempo la actriz ha dejado clara su posición en cuanto a este tema y a otros como los movimientos feministas, pro elección y la diversidad sexual.

“En esta cuenta apoyamos a la bandita nb (no binaria) y respetamos sus pronombres”, tuiteó.

Cada una de sus publicaciones cuenta con el uso de lenguaje inclusivo.

Ante los comentarios de rechazo pidió a los usuarios informarse antes de criticar junto a diversos artículos de opinión.

“Miren informémonos antes de estar diciendo ‘Na, ¿qué son esas mamadas? Están destruyendo el lenguaje, yo no lo voy a usar, mimimi’ Este artículo lo explica fácil y rápido. Si después de leer por qué es importante usted no quiere, hay que trabajar su empatía, oiga”, escribió.

El productor pasó a ser uno de los mayores promotores tras ponerlo en práctica en su más reciente producción ‘Todo va a estar bien’ donde algunos personajes lo aplican en su diálogo.

Durante una entrevista con el Youtuber Roberto Martínez mencionó porque lo usa.

“Ya me está pasando que yo ya lo hablo, pero además me encuentro con esto en las comidas con las que estoy, con la gente con la que convivo, con el cachito de la Ciudad de México que yo vivo. Siento que lo que estos personajes se están cuestionando, se lo está cuestionando un círculo cercano del que yo participo. Y en ese momento estoy siendo honesto con lo que a mí me está tocando debatir”, agregó.