Shannen Doherty comparte mensaje de superación tras recaída con el cáncer de mama

Desde que recibió el primer diagnóstico en 2015 Shannen Doherty se sintió devastada, pues al saber que era una paciente con cáncer de mama pensaba que su vida llegaba ya a su final.

Sin embargo, ante la atención inmediata y el respaldo que recibió de su familia, colegas y fans logró recuperarse de lo que podía ser una posible depresión o agravamiento de su condición.

El desahogo en las redes sociales le ayudaron a drenar y mantener bien informados a sus seguidores quienes la ayudaron a no rendirse, pero ante la aparente recaída que le fue notificada hace días, ella no dudó en comentarlo, generando así preocupación en medio del alentado mensaje en el que ahora le llueven mensajes de amor y que se encuentra en su feed de Instagram.

Shannen Doherty comparte mensaje de superación

No darse por vencido ante las derrotas es la premisa que la actriz de “Embrujadas” siempre ha llevado como bandera y le ha servido también para motivar a quienes como ella viven esta situación.

Sin embargo, su reciente post dividió las opiniones, ya que así hay como quienes no dejan de brindarle palabras de apoyo, también hay quienes están preocupados, porque consideran que su cáncer terminal la tiene viviendo los peores momentos de su vida.

Pero más allá de las interpretaciones, esta mujer que ha batallado con esta terrible enfermedad no deja de ser esperanzadora y citar poemas, frases y demás palabras de aliento en medio de la tormenta por la que atraviesa.

Un claro ejemplo de ello es que los versos del poeta Beau Taplin no dejan de formar parte de su repertorio de mensajes motivadores, ya que en sus estrofas ha encontrado las palabras correctas para expresar sus sentimientos.

“No la pudieron detener. No porque no tuviera errores o dudas. Sino porque continuó de todos modos. ¿Alguna vez has notado que tienes tanto que decir pero no puedes?”. Este fue el pie de foto que escribió la actriz luego de su publicación.

Aquí complementa su mensaje en el que confirma que la enfermedad que la aqueja no tiene reparo. Esto de inmediato alarmó a los fans pues, aún hay quienes la admiran y recuerdan por su participación en Beverly Hills 90210 y la admiran desde entonces.

Más de sus impresiones

Pero esto no ha sido todo, pues Shannen asegura que por muy preocupante que pueda parecer su diagnóstico, ella siente que aún le quedan muchos años de vida, pues pese a todo busca tener el mejor ánimo y el amor de quienes conviven con ella.

Esta ha sido la mejor medicina con la que además se revitaliza y recarga energías para seguir adelante y llevando la mejor cara y ejemplo a la gran cantidad de seguidores que están pendientes de su salud y evolución.

“Es como si estuviera cerrando un ciclo y yo no lo preparada. Siento que soy un ser humano muy sano. Es difícil terminar con tus asuntos cuando sientes que vivirás otros 10 o 15 años. Todavía queda mucha vida”, dijo en anteriores publicaciones en las que sin inconvenientes muestra cómo ha cambiado su cuerpo y apariencia tras los fuertes tratamientos.

Ella no lo ha tenido fácil, pues aunque desde que le fue diagnosticado el cáncer de mama debió someterse a una terapia de hormonas, así como una masectomía y varios quimios que le hicieron perder cabello y por tanto optó por raparse para evitar ver cómo poco a poco se quedaba sin él.

Pese a todo ella no duda en disfrutar de la vida, seguir trabajando en otros proyectos y siendo guía o la voz de quienes como ella padecen de este mal.

