“Le gritó la vida”: Destapan supuesta polémica tras quiebre entre Betsy Camino y Esteban Paredes

Apenas ha pasado una semana desde que se destapó el vínculo entre Esteban Paredes y Betsy Camino, y hoy la historia parece haber experimentado y rotundo giro. Así lo señaló Sergio Rojas en Que te lo Digo, con Hugo Valencia, en donde comentó que la pareja le habría puesto fin a su romance.

En un nuevo capítulo del programa, el periodista explicó que el distanciamiento se habría producido tras la viralización del video que daba cuenta de su cercanía. “Esteban Paredes, entiendo, por gente que vive ahí en el edificio, que le habría dicho, porque parece que la paredes del edificio son bien delgadas, porque se habría escuchado cuando le dijo así como ‘Betsy, mejor que te vayas a alojar a otra parte, o te vuelvas a Santiago’“, contó.

Sergio Rojas y Hugo Valencia en “Que te lo Digo” – Instagram

“Esto tampoco a él le acomoda mucho, principalmente por un tema familiar. Y si lo iba a dar a conocer, tenía que ser de otra forma. Entonces le dijo ‘Betsy, hasta luego'”, agregó, indicando que la cubana le respondió: “¡Pero papi! ¡¿Qué es lo que tú te crees?! Por culpa de esos dos maricas que tú vienes aquí…“.

De acuerdo con Sergio Rojas, Betsy Camino habría aludido a él y a su colega, con quien destapó el romance entre la cubana y Esteban Paredes. “¡¿Quéee?!”, exclamó Valencia. “Así nos dijo. Eso me dijo la vecina“, remarcó el panelista de Me Late.

“La vecina me contó. Dijo ‘¿cómo tú le vas a creer a los maricas? Esos que nos vienen a arruinar la relación, chico. ¿Tú crees que con este cuerpo vas a tener otra mujer como yo?’“, detalló.

Sergio Rojas aseguró que Betsy Camino “se puso a gritar cual loqui”

Durante la conversación, Sergio Rojas reveló detalles de lo sucedido entre Esteban Paredes y Betsy Camino. “Fuera de… Creo que se puso a gritar cual loqui. Le gritó la vida. Y entre esa vida salimos al baile a nosotros. En el fondo, Esteban le habría dado a entender que ella nos había pasado, o alguien del círculo cercano de ella, nos había pasado la información para que se diera a conocer. ¿Y cuál era la base de esta teoría? Es que Betsy se puso a subir cosas en su Instagram que delataban que era Esteban Paredes”, señaló.

“La otra le hizo el escándalo de la vida, muy en el estilo Betsy, agarró sus pilchas y se fue“, precisó. “A lo mejor la Betsy pensó que ese reloj con diamantes lo podría tener cualquier persona“, bromeó Hugo Valencia.

“La cosa es que, producto de nuestro live, Betsy agarró sus pilchas y fue invitada a desalojar el departamento de Esteban Paredes. Así que, por lo tanto, entiendo esa relación hoy día se encuentra en stand by. Igual no fue nuestra idea de que terminaran. Dimos una información no más”, aclaró.