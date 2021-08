Adamari López preocupa a los fans y le piden que no adelgace tanto

Adamari López es una de las latinas más queridas de la pantalla chica por su gran carisma y belleza. La conductora estrella de “Hoy Día” se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres por su historia de superación y fortaleza.

Tras la separación del bailarín Toni Costa, Adamari ha sorprendido con su transformación física pues lo que comenzó como un reto para bajar de peso, terminó siendo en un cambio de vida total.

Eso sí, en algunas fotografías que circulan de la puertorriqueña, algunos fans han expresado preocupación ya que se ve “demasiado delgada”.

“Ya no sigas rebajando porque te vas viendo mas viejita”. “Hermosa mi Adamari, pero….! Hasta aquí, ya no adelgaces más”. “Ya esta bien así, el cuello se le ve arrugado, no adelgace más, mantente así Ada”. “Cada vez la veo más flaca, se va a desaparecer”. “Ada no es sano bajar tanto de peso, cuídate porfavor”, se lee en redes sociales.

Desde que inició el reto de Ada en 2019, ella ha dejado claro que su intención no es bajar de peso sino sentirse mejor física y mentalmente.

A través de su cuenta de Instagram y Facebook, la llamada “Chaparrita de Oro” comparte con sus seguidores las diferentes rutinas de ejercicio que lleva a cabo para conservar su figura. Aunque algunos también sólo se dedican a cuestionar si se hizo algún “arreglito”.

“Por dios!!! los ejercicios no ponen una figura así tan rápido”. “Qué mal mensaje dejan para las mujeres que tratan sin éxito de adelgazar. Me pregunto cuándo va a decir la verdad de su cirugía bariatrica, para no frustrar a más mujeres y hombres”. “A mi que nadie me diga , pero ella se hizo su lipo”, expresaron usuarios en una publicación.

La conductora se ha enfrentado a varias dificultades como toda una guerrera y se ha mantenido muy honestar con sus fans sobre lo que ha hecho para salir adelante.

Ahora que la conductora ha bajado de peso, ha sorprendido a todos pero lo mismo sucedió cuando subió de peso a causa de los tratamientos a los que se sometió para combatir el cáncer de seno que padeció hace unos años.

Por supuesto cuando se trata de bajar de peso, siempre hay que hacerlo de la mano de expertos, tal y como lo ha hecho Adamari a lo largo de estos años.

En otras ocasiones, la también actriz ha desatado suspiros de los fans, quienes aseguran que se ve “como en sus mejores tiempos”.

“Dios mío volvió hacer la misma de sus inicios quien dice q q tiene 50 nadieeee. Bellísima”. “Ada se ve espectacular con esos 20 años que tiene “. “El divorcio le está cayendo muy bien”. “Podría decir que tiene 30 y se lo van a creer….luce bellísima y muy jovial”, expresaron los fans.

Adamari conquistó la pantalla chica con su participación en la telenovela juvenil mexicana Amigas y rivales de Emilio Larrosa para Televisa en 2001.

Si algo nos ha enseñado Adamari es que nunca vamos a darle gusto a nadie y que siempre van a cuestionar lo que hagamos.

Lo cierto es que no tenemos que vivir la vida acorde a lo que los demás esperan ni tampoco tenemos que ser o vestirnos para gustarle a nadie más que a nosotras mismas.

Quienes sólo están enfocados en su físico, olvidan todo lo que la conductora ha tenido que superar y cómo es que siempre se ha mantenido firme.

