Abogado de Parived tras investigación por receptación: “Esos relojes los compró en un mercado formal”

Luego que se diera a conocer la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Metropolitana Occidente por una red de contrabando de joya y relojes de lujo, en la que se vincula a Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived, por el delito de receptación, el abogado Mario Vargas se refirió al tema que involucra a su representado.

El defensor del esposo de la animadora Tonka Tomicic, declaró que “esos relojes los compró en un mercado formal, a personas que se dedican a esto, a precios que son ajustados al mercado, que tenían su certificado y nada irregular existe en la compra de esos relojes“.

Además, señaló que desde que supieron de la indagatoria que se estaba llevando a cabo, en la que también se investiga a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), acudieron al Ministerio Público para cooperar con las diligencias.

“Lamentamos no poder tener la información para hacernos cargo de estas afirmaciones y desvirtuar y destruir estas hipótesis que lo único que hacen es generar perjuicios“, agregó el abogado de Parived, Mario Vargas.

Finalmente, señaló que su representado actuó con la “convicción de que las cosas que ha comprado son del mercado formal”.

José Antonio Neme por situación que enfrenta Tonka Tomicic tras investigación que involucra a Parived

Luego que se diera a conocer el hecho, José Antonio Neme se refirió al tema en el matinal Mucho Gusto, de Mega. “Yo creo que ha habido un largo proceso de golpes a la Tonka en la televisión, injusto… lo ha pasado mal“, dijo.

“Cuando una persona tiene un tema pendiente con la justicia, tiene que responder y pagar si cometió un delito. No voy a meterme con su marido porque no lo conozco y no conozco los detalles de la investigación. Solamente siento que ella ha tenido un año muy duro“, agregó.

Respecto a la investigación, José Antonio Neme señaló que no entiende cómo los relojes fueron adquiridos con cheques de la animadora. “Si yo voy a comprar algo, teniendo conciencia que es robado, lo último que voy a hacer es dar un cheque que es de mi mujer“, dijo.

“Es una torpeza. Si sé que es robado lo pago en efectivo (…) Pagarle a un contrabandista con un cheque de su mujer es una cosa que no tiene ningún sentido“, cerró.