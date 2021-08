Mon Laferte luce su abultado vientre con tres meses de embarazo: “Ya tengo guatita”

Hace casi dos semanas, Mon Laferte reveló que está embarazada. La artista chilena dio a conocer la información mediante una publicación en redes sociales, en la que también se refirió al largo tiempo que llevaba tratando de concebir.

En aquella instancia, la cantante compartió una de sus primeras fotografías embarazada. El registro fue acompañado por una extensa reflexión, en la que habló sobre los cambios que ha experimentado en su primer trimestre y los desafíos que enfrentará durante las próximas semanas.

“Estas son mis primeras fotos embarazada. ¡Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba. No se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así”, escribió junto al registro.

Mon Laferte mostró su abultado vientre

Ahora, la artista volvió a llamar la atención en las redes al compartir la primera fotografía luciendo su abultado vientre de embarazo. Mon Laferte, de 38 años, posó frente a un espejo con su panza descubierta y acompañó el registro con un breve mensaje.

“Ya tengo guatita y pelo de león”, puso.

Actualmente, Mon Laferte tiene tres meses de embarazo. Al dar a conocer su estado de gravidez, la cantante se declaró “feliz“. “Seré mamá. No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida“, dijo.