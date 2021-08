Mon Laferte reveló que está embarazada: “Después de un año de intentarlo”

Mediante una publicación en sus redes sociales, Mon Laferte anunció que está embarazada. La artista reveló que se encuentra en la dulce espera luego de un año intentándolo.

La chilena dio a conocer la noticia publicando una de sus primeras fotografías embarazada. El registro fue acompañado por una extensa reflexión, en la que habló sobre los cambios que ha experimentado en su primer trimestre y los desafíos que enfrentará durante las próximas semanas.

“Estas son mis primeras fotos embarazada. ¡Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba. No se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así”, contó.

“Se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil. Me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que ¡SOY FELIZ! Seré mamá. No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida”, cerró.

Mon Laferte reveló que está embarazada – Instagram

La publicación de Mon Laferte generó reacciones inmediatas por parte de sus seguidores en la plataforma. “Felicidades, disfruta del proceso y del camino. Te verás más bonita que nunca. Ya se te ve más bonita que nunca”, comentó una persona.

“¡Felicidades Mon!“, “Hermosa felicidades“, “Mereces lo mejor Mon, todo saldrá bien, hermosa“, y “¡Mon! ¡Qué belleza, querida! Felicidades”, fueron otros de los mensajes que recibió.