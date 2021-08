Mira a qué hora se estrena la quinta temporada de “La Casa de Papel”

Faltan pocos días para el estreno de La Casa de Papel 5, por eso la fanaticada está muy atenta a todo lo que llegará en la primera parte de esta entrega final que estará disponible en Netflix este 3 de septiembre.

Aquí veremos las escenas más increíbles violentas y hasta fuera de control, ya que los integrantes de esta banda deberán enfrentarse ahora al Ejército Nacional quien querrá acorralarlos dentro de El Banco de España.

Pero toca esperar cuál será el más increíble plan que ejecutarán ahora que “El Profesor” estará en fuertes aprietos, ya que la exinspectora Alicia Sierra no lo dejará actuar tranquilo.

Mira a qué hora se estrena en México La Casa de Papel 5

Toda está emoción y hasta más estará disponible en el catálogo de entretenimiento del gigante streaming, pero para que no pierdas ni un segundo de lo que se viene te presentamos los horarios para México y otros países:

México 2:00 a.m.

Guatemala 1:00 a.m.

Argentina 4:00 a.m.

Brasil 4:00 a.m.

Perú 2:00 a.m.

Bolivia 3:00 a.m.

Chile 3:00 a.m.

Ecuador 2:00 a.m.

Panamá 2:00 a.m.

Paraguay 3:00 a.m.

Uruguay 4:00 a.m.

Venezuela 3:00 a.m.

Con esto no solo tienes garantizado que no perderás ni un minuto de los primeros 5 capítulos, sino que podrás deleitarte con el regreso de la creación de Álex Pina que además te ayudará a debatir con el resto de la fanaticada en redes sociales.

Y es que para esta entrega no solo se suman más peligro y emociones, sino también una gran cantidad de novedades como la inclusión de nuevos personajes que ayudarán a darle un curso inesperado a esta historia.

Entre ellos destacan Miguel Ángel Silvestre quien se mostrará como el novio fallecido de Tokio y Patrick Criado quien será ahora conocido como Rafael, el hijo de Berlín y quien aparentemente ayudará a su tío “El Profesor” para salir airoso de la situación de peligro en la que se encuentra.

¿Qué más pasará en La Casa de Papel 5?

Se espera que en estos primeros 5 capítulos, la banda de atracadores decida qué hacer una vez que sienten que todo está perdido, pues la mente maestra de su plan ya no está del todo presente.

Aquí los veremos por un momento derrotados, pero dispuestos a salir adelante una vez que Lisboa tome el control y sigan adelante con el plan en el que además honran la memoria de Nairobi.

Hasta ahora este es el personaje que estará más ausente, pues aunque se hizo la petición de que ella volviera así fuera en flashback, pero al parecer esto no se logró debido a la apretada agenda de la actriz Alba Flores quien se despidió trágicamente de esta historia española debido a los proyectos. que ya tenía planificados.

Sin embargo, esto no será impedimento para que ella logre ser recordada y pueda ejecutarse el multimillonario robo con el que se espera un desenlace sorprendente.

En pocas palabras, esta primera entrega será emotiva evocará a los recuerdos de algunos de los miembros de la banda y hasta harán minutos de silencio, porque muchos considerarán que “El Profesor” murió.

¿Qué se espera para la segunda parte?

Para el resto de los 5 capítulos se espera mucha acción y un combate en el que no se medirán las consecuencias de cada integrante de la banda quienes esta vez estarán armados hasta los dientes.

Eso es algo que han dejado ver en la publicaciones filtradas en las redes sociales e incluso en sus cuentas personales en las que además señalan que no habrá tiempo para más nada que no se el vengar la muerte de Nairobi y aparentemente la de su líder.

Esta vez no le tendrán temor ni al Ejército Nacional quienes se encargarán de no tener límites para acabar con ellos…¿Qué pasará? Queda esperar el 3 de diciembre que es cuando se tendrán todas las respuestas de este tan esperado final.

Te recomendamos en video: